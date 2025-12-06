Alles zu oe24VIP
Mega-WM steht: Das ist der komplette Spielplan
Mega-WM steht: Das ist der komplette Spielplan

06.12.25, 19:10
Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet die drei Gruppenspiele bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in drei verschiedenen Stadien.  

Den Auftakt bestreiten ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien. Der Schlager gegen Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi folgt am 22. Juni (19.00) in Dallas. Zum Abschluss steht am 28. Juni (04.00/alles MEZ) das Duell mit Algerien in Kansas City an.

Die FIFA hat den genauen Spielplan am Samstag bei einer Show in Washington bekannt gegeben.

