Linden LIVE: Zorn sorgt für violetten Zorn

Bei Austria Wien brodelt es erneut. Die Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Jürgen Werner schlägt den Berliner Tomas Zorn als neuen Sportvorstand vor. Peter Linden mit den Fakten.

Die Austria ist der einzige Klub der Welt, der einen Aufsichtsrats-Vorsitzenden in der Eishockey-Hall of Fame hat. Das ist Ex-Feldkirch-Trainer Ralph Krueger seit Mittwoch. Krueger machte zuletzt eigenartige Erfahrungen mit Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek: Nach einer Partie Padeltennis erfuhr er von ihm in der Nacht darauf via Mail von der Entlassung von Sportchef Manuel Ortlechner, den Zagiczek durch Michael Wagner ersetzte.

Werner-Investoren wehren sich

19. Dezember. Zum Ärger der Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Jürgen Werner. Die Donnerstag auf einer Sitzung der AG-Aktionäre den Viola-Investoren ihren Kandidaten als neuen Sportvorstand bekanntgab, der prompt geleakt wurde. Der 37-jährige Berliner Tomas Zorn, den Teamchef Ralf Rangnick Werner empfahl.

Rangnick-Verbindung

Rangnick und Zorn arbeiteten von Juli bis November 2021 bei Lok Moskau zusammen, zuvor war Zorn eine Saison bei Spartak Moskau. Die Aktionäre werden am 19. Dezember entscheiden, ob sie dem Vorschlag Zorn zustimmen. Mit dem die WTF-Investoren wieder Einfluss auf sportliche Entscheidungen haben wollen.

Machtdynamik im Klub

Zorn wäre der Vorgesetzte von Wagner. Das wird Zagiczek sicher nicht passen. Masseverwalter. Einen Vorschlag kann die Austria aus fachlichen Gründen ablehnen. Gibt es die? Werner will künftig mit Peter Vogl statt Peter Kroha, der wegen Wagners Bestellung zurücktritt, und Franz Suttner-Gattersburg in den Aufsichtsrat.

Vogl als Aufsichtsrats-Kandidat

Rechtsanwalt Vogl war früher Präsident von Ried, 2012 neun Monate Geschäftsführer von Red Bull Salzburg, wickelte zuletzt als Masseverwalter den Konkurs von KTM ab.