Pallottikriche-Entweihung: Politik & Petition kämpfen dagegen

Mitten in der besinnlichen Adventzeit kämpft mitten in Hietzing eine Petition gegen die Entweihung und Auflösung der Pallottikirche in der Auhofstraße 10. Rund 800 Unterschriften gibt es bereits, und auch die Politik schaltet sich ein.

Der Orden der Pallottiner hat das Gebäude 1950 gekauft und gegen Ende des Jahrzehnts in ein Bildungshaus inklusive Kapelle umgewandelt. Der in Deutschland ansässige Orden gibt die Kirche aber nun auf.

Grundstück wird nicht verkauft

Am 14. Dezember soll die Kirche laut Medienberichten profanisiert werden. "Schon vor Jahren wurde die Niederlassung unserer Provinz in Wien aufgelöst. Es ist nur ein einziger älterer Mitbruder auf eigenen Wunsch in Wien verblieben. Unsere Provinz wird kleiner und älter. In vielen Bereichen kommen wir an die Grenzen des Leistbaren", so das Statement des Ordens. Verkauft werden soll das Grundstück aktuell nicht, man berät sich bezüglich der Nutzung, definitiv wird diese aber nicht "pastoral ausgerichtet" sein.

Es formierte sich eine Petition dagegen, angeführt von Initiator Alexander Kaiser. Er meint: "Es war hier für viele Jahrzehnte auch ein Bildungsort, ein Bildungshaus, ein Gästehaus und so hat dieser Ort einfach auch diese Atmosphäre und dieses Charisma als Ort der Begegnung."

ÖVP: "Aufschub der Entweihung zu erwirken"

Rund 780 Stimmen hat er in zwei Wochen gesammelt, und auch die Politik wurde aufmerksam. Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl von der ÖVP möchte eingreifen: "Wir versuchen hier auch seitens des Bezirks einzuwirken und auch im Austausch gemeinsam mit der Bürgerinitiative einen Aufschub dieser Entweihung in wenigen Wochen zu erwirken."

Teil des Grundstücks sind auch ein Garten und ein Gästehaus, das aber bereits seit zwei Jahren ungenutzt ist.