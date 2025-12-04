Alles zu oe24VIP
Chef-Wissenschafter freut sich über Aufweichung der Gentechnik-Regeln
© APA/GEORG HOCHMUTH

EU-Einigung

Chef-Wissenschafter freut sich über Aufweichung der Gentechnik-Regeln

04.12.25, 10:18
Das Aufweichen der Gentechnik-Kennzeichnung regt in Österreich viele auf - nicht so den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften. 

Die EU hat sich auf die Lockerung der Gentechnik-Regeln geeinigt.  Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können.

Die "ARGE Gentechnik-frei" reagierte in einer Aussendung am Donnerstag mit Kritik auf den Abschluss der Trilogverhandlungen. Diese seien "überhastet, intransparent und unter massiver politischer Drohkulisse" geführt worden. 

Nicht so der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Heinz Faßmann: "Dafür hat die Wissenschaft jahrelang gekämpft. Für die Forschung ist die Lockerung ein wichtiger Schritt nach vorn. Die großen Chancen der neuen gentechnischen Methoden werden nun erkannt." Diese könnten laut Faßmann dabei helfen, die Folgen des Klimawandels wie Trockenheit und Ernteausfälle besser zu bewältigen. Eine "Hiobsbotschaft für die bäuerliche und biologische Landwirtschaft" ist die Einigung aus Sicht von Olga Voglauer, der Landwirtschaftssprecherin der Grünen.

