Frisches Bio-Obst und Bio-Gemüse von Zurück zum Ursprung bei Hofer
© Hofer

Lebensmittelhandel

Frisches Bio-Obst und Bio-Gemüse von Zurück zum Ursprung bei Hofer

16.09.25, 09:04
Wie schmecken Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Bei Zurück zum Ursprung, der Bio- und Nachhaltigkeitseigenmarke von HOFER, finden Kunden die Antwort in Form von frischem Obst und Gemüse aus Österreich.

Zurück zum Ursprung Rispencherrytomaten

Zurück zum Ursprung Rispencherrytomaten

© Hofer

Bio-Vielfalt mit Mehrwert: Mit der Obst- und Gemüsevielfalt von Zurück zum Ursprung entscheiden sich Konsumenten nicht nur für gesunde und geschmackvolle Lebensmittel, sondern auch für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Transparenz.
Das Sortiment setzt konsequent auf Regionalität und Saisonalität: Äpfel, Birnen, Erdäpfel oder Salate stammen aus Regionen, deren Böden und Klima ideale Bedingungen für den Anbau bieten.
Dank einer vielfältigen Sortenauswahl können Verbraucher je nach Saison verschiedene Geschmacksrichtungen entdecken. Einige Sorten wie Karotten oder Äpfel sind zudem nahezu ganzjährig lagerfähig – so bleibt die regionale Bio-Vielfalt auch im Winter verfügbar.

Zurück zum Ursprung Äpfel

Zurück zum Ursprung Äpfel

© Hofer

Nachhaltiger Anbau für gesunde Böden und Artenvielfalt
Die Basis für hochwertige Bio-Produkte ist ein gesunder Boden. Deshalb setzen die Ursprungs-Bäuerinnen und -Bauern auf humusfördernde Bewirtschaftung. Beim Gemüsebau kommen spezielle Fruchtfolgen mit Zwischenfrüchten und Leguminosen zum Einsatz, während beim Obstbau die Begrünung zwischen den Bäumen eine zentrale Rolle spielt.
Diese Methoden fördern nicht nur die Biodiversität, sondern schaffen auch Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und andere Nützlinge. Gleichzeitig wird der Boden vor Erosion geschützt. Chemisch-synthetische Pestizide sind tabu, ebenso wie bienenschädliche Pflanzenschutzmittel, selbst wenn diese im Bio-Anbau zugelassen wären. Stattdessen wird ausschließlich mit Bio-Dünger gearbeitet – frei von Schlachtabfällen und konventionellen Reststoffen.

Zurück zum Ursprung Snackpaprika Tatayoyo

Zurück zum Ursprung Snackpaprika Tatayoyo

© Hofer

Transparenz bis zum BauernhofBesonders wichtig ist Zurück zum Ursprung die Nachvollziehbarkeit: Alle Produkte sind chargengenau bis zum Ursprungs-Bauernhof oder den jeweiligen Verarbeitern über www.zurueckzumursprung.at rückverfolgbar.Alle Produkte erfüllen den Prüf Nach!-Standard, der auf acht Grundwerten basiert:• Regionalität• Umweltschutz• Gentechnikfreiheit• Tierschutz• höchste Lebensmittelqualität• Transparenz• Fairness gegenüber Bäuerinnen und Bauern• Fairness gegenüber KonsumentenDamit geht der Lebensmitteldiskonter Hofer mit seiner Bio-Eigenmarke in vielen Bereichen über die EU-Bio-Verordnung hinaus.

