Uber startet mit Robotaxis - in wenigen Wochen!

Als revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes dürfte man das neue Vorhaben von Uber und Lyft beschreiben.
Die US-Mitfahrdienste Uber und Lyft wollen zusammen mit dem chinesischen Tech-Konzern Baidu nächstes Jahr Robotaxis in London testen, teilten die Unternehmen am Montag mit.
Beginn in Großbritannien
Sie stehen damit in direktem Wettbewerb zu den Waymo-Autos, die zum Alphabet-Konzern gehören und die zuletzt mit überwachten Tests in Großbritanniens Hauptstadt begonnen haben.
Als dritter Anbieter will das in London ansässige Start-up Wayve seine autonomen Fahrzeuge testen.