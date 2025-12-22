Uber startet mit Robotaxis - in wenigen Wochen!

Als revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes dürfte man das neue Vorhaben von Uber und Lyft beschreiben.

Die ⁠US-Mitfahrdienste Uber und Lyft wollen zusammen mit ‌dem chinesischen Tech-Konzern Baidu nächstes Jahr Robotaxis in London testen, teilten die Unternehmen am Montag mit.

Beginn in Großbritannien

Sie stehen damit in direktem Wettbewerb zu den Waymo-Autos, die zum ⁠Alphabet-Konzern gehören und die zuletzt mit überwachten Tests in Großbritanniens Hauptstadt begonnen haben.

Als dritter Anbieter will das in London ansässige Start-up Wayve seine ​autonomen Fahrzeuge testen.