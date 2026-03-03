Alles zu oe24VIP
Mit DIESER App cashen Sie beim Steuerausgleich richtig ab
© Getty

Nichts verschenken

Mit DIESER App cashen Sie beim Steuerausgleich richtig ab

03.03.26, 12:23
Teilen

Millionen Österreicher verschenken jährlich Geld beim Steuerausgleich, weil sie auf den automatischen Antrag setzen. Die App RelaxTax will das jetzt mit professioneller Unterstützung ändern. 

Wer in Österreich arbeitet, kennt das Prozedere: Jedes Jahr steht die Arbeitnehmerveranlagung an. Über 5,1 Millionen dieser Verfahren bearbeitet das Finanzamt jährlich. Das Problem dabei ist, dass rund ein Drittel davon antraglos erfolgt. Das bedeutet, dass viele Steuerzahler auf mögliche Ansprüche verzichten und so eine geringere Rückzahlung erhalten. Laut Dominik Sprenger, CEO von RelaxTax, halten oft fehlendes Wissen und kompliziertes Amtsdeutsch die Menschen davon ab, selbst aktiv zu werden. Hier setzt die Steuer-App an, die als zertifizierte Bilanzbuchhalter-Gesellschaft agiert.

Digitale Hilfe beim Formular

Normalerweise müssen Steuerzahler das Formular L13 selbst online oder per Post einreichen. Neben Steuerberatern dürfen auch Bilanzbuchhalter diesen Service als sogenannten „Botendienst“ anbieten. „Eigens eine Steuerberatung für die ANV in Anspruch zu nehmen, rentiert sich für sie oftmals nicht, weil das fällige Honorar die Rückzahlung beträchtlich schmälert“, erklärt Sprenger den Vorteil der App-Lösung. RelaxTax fungiert dabei nicht nur als Schnittstelle, sondern bringt eigene Expertise direkt in den Prozess ein.

Mit DIESER App cashen Sie beim Steuerausgleich richtig ab
© Manuel Horvath

Mehr Geld durch Expertise

Das Ziel ist eine höhere Steuergerechtigkeit in Österreich. Wer Berührungsängste mit dem komplexen Thema hat, soll nicht mehr auf den automatischen Ausgleich warten müssen. Dieser bringt meist weniger Geld und wird oft erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt. Seit Juni 2025 gehört RelaxTax zur Linde Digital Gruppe. Zukünftig soll die Anwendung zudem mehrsprachig werden, um auch jenen zu helfen, für die das deutsche Formular L1 eine besonders große Hürde darstellt.

Einfacher Weg zur Rückzahlung

Die Nutzung ist dabei bewusst intuitiv gestaltet. User wählen in der App einen „Steuer-Buddy“ und gehen gemeinsam Ausgaben sowie Absetzmöglichkeiten des Vorjahres durch. Ein Fragebogen hilft dabei, alle wichtigen Daten zu sammeln. Nach einem Expert-Check wird alles ans Finanzamt übermittelt. Die Kosten für das Standard-Paket liegen bei 39,99 Euro pro Steuerjahr, während das Premium-Paket inklusive Video-Beratung 149,99 Euro kostet. Praktisch: Die Gebühr kann im Folgejahr selbst wieder steuerlich abgesetzt werden.

