Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.00 aktien down -3.54% Andritz AG 71.40 aktien down -1.38% BAWAG Group AG 125.60 aktien down -3.46% CA Immobilien Anlagen AG 25.620 aktien down -0.7% CPI Europe AG 15.770 aktien down -2.17% DO & CO Aktiengesellschaft 182.00 aktien down -2.26% EVN AG 28.850 aktien down -2.37% Erste Group Bank AG 95.95 aktien down -3.13% Lenzing AG 22.650 aktien down -3.21% OMV AG 56.70 aktien down -0.7% Oesterreichische Post AG 34.200 aktien down -0.87% PORR AG 38.500 aktien down -1.53% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.620 aktien down -3.16% SBO AG 35.050 aktien down -1.82% STRABAG SE 92.60 aktien down -1.17% UNIQA Insurance Group AG 15.880 aktien down -3.17% VERBUND AG Kat. A 63.50 aktien down -2.46% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.50 aktien down -3.55% Wienerberger AG 26.120 aktien down -2.83% voestalpine AG 44.040 aktien down -4.88%
  1. oe24.at
  2. Business
Inflation steigt wieder auf über 2 Prozent

Februar

Inflation steigt wieder auf über 2 Prozent

03.03.26, 09:05
Teilen

Die Inflation ist im Februar laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.  

Damit fällt sie höher aus als zu Jahresbeginn, im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent. Grund waren die Energiepreise, die die Inflation weniger stark gedämpft haben als noch im Jänner. Stärkster Inflationstreiber waren erneut die Dienstleistungen, die sich um 4,0 Prozent verteuerten. Im Jänner lag das Preisplus bei 3,8 Prozent. 

Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol  

Zudem stiegen die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol um 3,0 Prozent und damit stärker an als im Monat zuvor. Insbesondere seien Zigaretten im Februar deutlich teurer geworden, schreibt die Statistik. Aufgrund der höheren Tabaksteuer in Österreich ab Februar hatten in den vergangenen Wochen Anbieter wie Japan Tobacco International (JTI) und Philip Morris ihre Preise nach oben geschraubt.

Anstieg im Vergleich zum Vormonat 

Industriegüter wurden im Februar laut Statistik Austria um 0,7 Prozent teurer. Die sogenannte Kerninflation, die nur die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, lag bei 2,8 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat Jänner legte die Teuerung um 0,8 Prozent zu. 

OeNB-Kocher: Unsicherheit um Energiepreise

Die Energiepreise dämpfen aktuell zwar die Inflation, die Entwicklungen im Nahen Osten sorgen jedoch laut der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) für Unsicherheit. "Über steigende Öl- und Gaspreise und Störungen globaler Lieferketten könnten sowohl die Inflationsentwicklung als auch die Investitionsdynamik und das Wirtschaftswachstum in der nächsten Zeit beeinträchtigt werden", sagte OeNB-Gouverneur Martin Kocher in einem Statement zur APA.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen