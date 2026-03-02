Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.80 aktien down -0.97% Andritz AG 72.40 aktien down -1.56% BAWAG Group AG 130.10 aktien down -1.44% CA Immobilien Anlagen AG 25.800 aktien down -2.27% CPI Europe AG 16.120 aktien up +0.31% DO & CO Aktiengesellschaft 186.20 aktien down -13.6% EVN AG 29.550 aktien down -0.17% Erste Group Bank AG 99.05 aktien down -1.64% Lenzing AG 23.400 aktien down -4.29% OMV AG 57.10 aktien up +4.2% Oesterreichische Post AG 34.500 aktien down -1.71% PORR AG 39.100 aktien down -0.13% Raiffeisen Bank Internat. AG 39.880 aktien down -5.63% SBO AG 35.700 aktien up +0.42% STRABAG SE 93.70 aktien down -1.58% UNIQA Insurance Group AG 16.400 aktien down -2.03% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien up +7.96% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.80 aktien down -1.67% Wienerberger AG 26.880 aktien down -3.31% voestalpine AG 46.300 aktien down -4.61%
  1. oe24.at
  2. Business
nintendo
© Nintendo

Mit einem Haken

Nostalgie-Kick: Nintendo bringt den Game Boy zurück

02.03.26, 21:50
Teilen

Pokémon feiert seinen 30. Geburtstag! Neben mehreren Spielen, wie etwa Wind und Welle, bringt Nintendo auch den Game Boy zurück, doch nicht als Handheld, sondern als "Jukebox".

Am 27. Februar feierte Nintendo den runden Geburtstag einer ihrer größten Serien. Pokémon wird 30. 1996 erschien auf dem Game Boy die rote und blaue Edition. Von den damaligen 151 Kreaturen gibt es heute 1024.

Zur Feier präsentierte Nintendo eine Game Boy Jukebox. Mit 45 Modulen können Poké-Trainer der ersten Stunde ihre Kindheit musikalisch wiedererleben. Pokémon-Sounddesigner Junichi Masuda erklärte: "Wir haben uns besonders Mühe gegeben, dass das Audio genau wie beim Game Boy klingt."

In Österreich nicht erhältlich

Der Game Boy kann nur Musik abspielen. Die Knöpfe und der Bildschirm sind nur zur Deko da und haben keine Funktion. Auf den Modulen sind jeweils mit einem Screenshot aus den Spielen bedruckt. Wenn diese in den Game Boy eingeschoben werden, wirkt es so, als würde der Bildschirm es anzeigen. Für den Betrieb werden drei LR44-Knopfzellen benötigt.

 

Das Retro-Gerät kostet 69,99 US-Dollar (etwa 60 Euro) und erscheint nur in den USA, Kanada und Großbritannien. Laut Nintendo ist die Jukebox in Deutschland, Australien und Neuseeland nicht erhältlich. Eine Lieferung nach Österreich wird voraussichtlich auch nicht möglich sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen