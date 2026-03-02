Nostalgie-Kick: Nintendo bringt den Game Boy zurück

Pokémon feiert seinen 30. Geburtstag! Neben mehreren Spielen, wie etwa Wind und Welle, bringt Nintendo auch den Game Boy zurück, doch nicht als Handheld, sondern als "Jukebox".

Am 27. Februar feierte Nintendo den runden Geburtstag einer ihrer größten Serien. Pokémon wird 30. 1996 erschien auf dem Game Boy die rote und blaue Edition. Von den damaligen 151 Kreaturen gibt es heute 1024.

Zur Feier präsentierte Nintendo eine Game Boy Jukebox. Mit 45 Modulen können Poké-Trainer der ersten Stunde ihre Kindheit musikalisch wiedererleben. Pokémon-Sounddesigner Junichi Masuda erklärte: "Wir haben uns besonders Mühe gegeben, dass das Audio genau wie beim Game Boy klingt."

In Österreich nicht erhältlich

Der Game Boy kann nur Musik abspielen. Die Knöpfe und der Bildschirm sind nur zur Deko da und haben keine Funktion. Auf den Modulen sind jeweils mit einem Screenshot aus den Spielen bedruckt. Wenn diese in den Game Boy eingeschoben werden, wirkt es so, als würde der Bildschirm es anzeigen. Für den Betrieb werden drei LR44-Knopfzellen benötigt.

Das Retro-Gerät kostet 69,99 US-Dollar (etwa 60 Euro) und erscheint nur in den USA, Kanada und Großbritannien. Laut Nintendo ist die Jukebox in Deutschland, Australien und Neuseeland nicht erhältlich. Eine Lieferung nach Österreich wird voraussichtlich auch nicht möglich sein.