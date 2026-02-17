Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
VHS-Wien: Sprachenlernen braucht mehr als Apps leisten können
© VHS Wien/August Lechner

Bildung

VHS-Wien: Sprachenlernen braucht mehr als Apps leisten können

17.02.26, 13:30
Teilen

Sprachdurstige, die bereits mit Sprach-Apps lernen, aber ihr Wissen verbessern möchten, finden ab sofort bei den Wiener Volkshochschulen ein auf ihre Vorkenntnisse abgestimmtes Kursangebot.

Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Babbel sind für viele Menschen längst ein fixer 
Bestandteil des Alltags. Doch so hilfreich digitale Tools beim Einstieg in eine neue Sprache sind – sie 
stoßen dort an ihre Grenzen, wo echte zwischenmenschliche Kommunikation gefragt ist. Genau hier 
setzen die Wiener Volkshochschulen mit ihrem neuen Kursangebot an: Spezielle Sprachkurse richten 
sich gezielt an Sprachlernende, die bereits Vorkenntnisse durch Apps erworben haben und diese nun 
vertiefen und praktisch anwenden möchten.
Als größte Sprachschule Wiens berücksichtigen die Wiener Volkshochschulen damit veränderte 
Lerngewohnheiten und eine neue Zielgruppe. Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener 
Volkshochschulen: „Als Wiener Volkshochschulen reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen
und greifen sie in unserem Bildungsangebot auf. Digitalisierung verändert unseren Alltag und damit 
auch die Art, wie wir Sprachen lernen. Viele Menschen kommen heute bereits mit Vorkenntnissen 
aus Sprach-Apps zu uns. Mit den neuen Kursen knüpfen wir daran an und unterstützen dabei,
Sprachkompetenzen zu entwickeln, die im Alltag wirklich weiterhelfen.“

Gezielt auf App-Vorerfahrungen abgestimmt
Im Unterschied zu klassischen Sprachkursen setzt das neue Angebot nicht nur bei einem bestimmten 
Sprachniveau an, sondern berücksichtigt ausdrücklich die spezifischen Erfahrungen, die durch das 
Lernen mit Apps erworben wurden. Damit stellen diese Kurse ein Novum im Sprachkursbereich dar: 
Sie sind präzise auf eine klar definierte Zielgruppe zugeschnitten und verstehen sich als echte 
Ergänzung zu digitalen Lernformaten. Viele Teilnehmer*innen haben einen Basiswortschatz und 
kennen bereits einfache grammatikalische Strukturen und typische Satzmuster. In den Kursen wird 
dieses Wissen in authentischen Gesprächssituationen angewandt. Wortschatz und Grammatik 
werden aktiv eingesetzt – mit dem klaren Ziel, sicher und selbstständig kommunizieren zu können.

Echte Kommunikation ergänzt digitales Training
Auch das soziale Miteinander kommt hier nicht zu kurz: Der Austausch in der Gruppe, das 
gemeinsame, interaktive Üben und die Möglichkeit, voneinander zu lernen, schaffen eine 
Lernumgebung, die digitale Anwendungen nicht bieten können. Denn direkte Kommunikation kann 
nicht ersetzt werden – auch nicht durch Unterhaltungen mit KI-Stimmen in Apps. Gleichzeitig 
schließen die Kurse gezielt mögliche Lücken – etwa bei grammatikalischen Strukturen, die Apps nur 
auflisten, anstatt sie zu erklären, oder beim differenzierten Wortschatzgebrauch im richtigen 
Kontext.

Erste Kurse an fünf VHS-StandortenIm Frühjahr 2026 werden die neuen Sprachkurse erstmals an den Standorten VHS am Sophienpark, VHS Alsergrund, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, VHS Ottakring und VHS Hernals angeboten. Zur Auswahl stehen Deutsch A1, Deutsch A1+, Englisch A1+, Französisch A1+, Spanisch A1+, Italienisch A1+ und Griechisch A1++

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen