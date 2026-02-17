VHS-Wien: Sprachenlernen braucht mehr als Apps leisten können

Sprachdurstige, die bereits mit Sprach-Apps lernen, aber ihr Wissen verbessern möchten, finden ab sofort bei den Wiener Volkshochschulen ein auf ihre Vorkenntnisse abgestimmtes Kursangebot.

Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Babbel sind für viele Menschen längst ein fixer

Bestandteil des Alltags. Doch so hilfreich digitale Tools beim Einstieg in eine neue Sprache sind – sie

stoßen dort an ihre Grenzen, wo echte zwischenmenschliche Kommunikation gefragt ist. Genau hier

setzen die Wiener Volkshochschulen mit ihrem neuen Kursangebot an: Spezielle Sprachkurse richten

sich gezielt an Sprachlernende, die bereits Vorkenntnisse durch Apps erworben haben und diese nun

vertiefen und praktisch anwenden möchten.

Als größte Sprachschule Wiens berücksichtigen die Wiener Volkshochschulen damit veränderte

Lerngewohnheiten und eine neue Zielgruppe. Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener

Volkshochschulen: „Als Wiener Volkshochschulen reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen

und greifen sie in unserem Bildungsangebot auf. Digitalisierung verändert unseren Alltag und damit

auch die Art, wie wir Sprachen lernen. Viele Menschen kommen heute bereits mit Vorkenntnissen

aus Sprach-Apps zu uns. Mit den neuen Kursen knüpfen wir daran an und unterstützen dabei,

Sprachkompetenzen zu entwickeln, die im Alltag wirklich weiterhelfen.“

Gezielt auf App-Vorerfahrungen abgestimmt

Im Unterschied zu klassischen Sprachkursen setzt das neue Angebot nicht nur bei einem bestimmten

Sprachniveau an, sondern berücksichtigt ausdrücklich die spezifischen Erfahrungen, die durch das

Lernen mit Apps erworben wurden. Damit stellen diese Kurse ein Novum im Sprachkursbereich dar:

Sie sind präzise auf eine klar definierte Zielgruppe zugeschnitten und verstehen sich als echte

Ergänzung zu digitalen Lernformaten. Viele Teilnehmer*innen haben einen Basiswortschatz und

kennen bereits einfache grammatikalische Strukturen und typische Satzmuster. In den Kursen wird

dieses Wissen in authentischen Gesprächssituationen angewandt. Wortschatz und Grammatik

werden aktiv eingesetzt – mit dem klaren Ziel, sicher und selbstständig kommunizieren zu können.

Echte Kommunikation ergänzt digitales Training

Auch das soziale Miteinander kommt hier nicht zu kurz: Der Austausch in der Gruppe, das

gemeinsame, interaktive Üben und die Möglichkeit, voneinander zu lernen, schaffen eine

Lernumgebung, die digitale Anwendungen nicht bieten können. Denn direkte Kommunikation kann

nicht ersetzt werden – auch nicht durch Unterhaltungen mit KI-Stimmen in Apps. Gleichzeitig

schließen die Kurse gezielt mögliche Lücken – etwa bei grammatikalischen Strukturen, die Apps nur

auflisten, anstatt sie zu erklären, oder beim differenzierten Wortschatzgebrauch im richtigen

Kontext.

Erste Kurse an fünf VHS-StandortenIm Frühjahr 2026 werden die neuen Sprachkurse erstmals an den Standorten VHS am Sophienpark, VHS Alsergrund, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, VHS Ottakring und VHS Hernals angeboten. Zur Auswahl stehen Deutsch A1, Deutsch A1+, Englisch A1+, Französisch A1+, Spanisch A1+, Italienisch A1+ und Griechisch A1++