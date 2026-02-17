VHS-Wien: Sprachenlernen braucht mehr als Apps leisten können

Sprachdurstige, die bereits mit Sprach-Apps lernen, aber ihr Wissen verbessern möchten, finden ab sofort bei den Wiener Volkshochschulen ein auf ihre Vorkenntnisse abgestimmtes Kursangebot.
Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Babbel sind für viele Menschen längst ein fixer
Bestandteil des Alltags. Doch so hilfreich digitale Tools beim Einstieg in eine neue Sprache sind – sie
stoßen dort an ihre Grenzen, wo echte zwischenmenschliche Kommunikation gefragt ist. Genau hier
setzen die Wiener Volkshochschulen mit ihrem neuen Kursangebot an: Spezielle Sprachkurse richten
sich gezielt an Sprachlernende, die bereits Vorkenntnisse durch Apps erworben haben und diese nun
vertiefen und praktisch anwenden möchten.
Als größte Sprachschule Wiens berücksichtigen die Wiener Volkshochschulen damit veränderte
Lerngewohnheiten und eine neue Zielgruppe. Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener
Volkshochschulen: „Als Wiener Volkshochschulen reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen
und greifen sie in unserem Bildungsangebot auf. Digitalisierung verändert unseren Alltag und damit
auch die Art, wie wir Sprachen lernen. Viele Menschen kommen heute bereits mit Vorkenntnissen
aus Sprach-Apps zu uns. Mit den neuen Kursen knüpfen wir daran an und unterstützen dabei,
Sprachkompetenzen zu entwickeln, die im Alltag wirklich weiterhelfen.“
Gezielt auf App-Vorerfahrungen abgestimmt
Im Unterschied zu klassischen Sprachkursen setzt das neue Angebot nicht nur bei einem bestimmten
Sprachniveau an, sondern berücksichtigt ausdrücklich die spezifischen Erfahrungen, die durch das
Lernen mit Apps erworben wurden. Damit stellen diese Kurse ein Novum im Sprachkursbereich dar:
Sie sind präzise auf eine klar definierte Zielgruppe zugeschnitten und verstehen sich als echte
Ergänzung zu digitalen Lernformaten. Viele Teilnehmer*innen haben einen Basiswortschatz und
kennen bereits einfache grammatikalische Strukturen und typische Satzmuster. In den Kursen wird
dieses Wissen in authentischen Gesprächssituationen angewandt. Wortschatz und Grammatik
werden aktiv eingesetzt – mit dem klaren Ziel, sicher und selbstständig kommunizieren zu können.
Echte Kommunikation ergänzt digitales Training
Auch das soziale Miteinander kommt hier nicht zu kurz: Der Austausch in der Gruppe, das
gemeinsame, interaktive Üben und die Möglichkeit, voneinander zu lernen, schaffen eine
Lernumgebung, die digitale Anwendungen nicht bieten können. Denn direkte Kommunikation kann
nicht ersetzt werden – auch nicht durch Unterhaltungen mit KI-Stimmen in Apps. Gleichzeitig
schließen die Kurse gezielt mögliche Lücken – etwa bei grammatikalischen Strukturen, die Apps nur
auflisten, anstatt sie zu erklären, oder beim differenzierten Wortschatzgebrauch im richtigen
Kontext.
Erste Kurse an fünf VHS-StandortenIm Frühjahr 2026 werden die neuen Sprachkurse erstmals an den Standorten VHS am Sophienpark, VHS Alsergrund, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, VHS Ottakring und VHS Hernals angeboten. Zur Auswahl stehen Deutsch A1, Deutsch A1+, Englisch A1+, Französisch A1+, Spanisch A1+, Italienisch A1+ und Griechisch A1++