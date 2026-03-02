Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
iphone 17e
© Apple

iPhone 17e

Apple bringt neues Billig-iPhone auf den Markt

02.03.26, 17:39
Der Tech-Gigant Apple hat sein neuestes iPhone präsentiert. Das iPhone 17e soll einen günstigen Einstieg in den Apple-Kosmos bieten. Doch worauf müssen die Nutzer verzichten?

Apple ist bekannt für eher teurere Smartphones. Das iPhone 17 Pro kostet zum Beispiel 1.299 Euro. Mit dem neuen iPhone 17e will Apple sich wieder in den günstigeren Markt etablieren. Für das Gerät zahlen Fans 699 Euro, 250 Euro billiger als das normale iPhone 17.

Das iPhone 17e hat wieder nur eine Kamera und keine Dynamic Island, sondern wieder eine "Notch" am oberen Rand, wie schon zu Zeiten der iPhones X bis 14 bekannt. Dafür hat das neue Apple-Gerät 256 statt 128 GB Speicher und ähnelt sich in diesem Punkt seinen "großen Brüdern".

iphone 17e
© Apple

Viele Ähnlichkeiten mit den anderen iPhone-17-Geräten

Ebenfalls bekommt das Billig-iPhone den neuesten A19-Chip und das Apple-eigene Mobilfunkmodem C1X eingebaut. Die Kameralinse ist die gleiche wie im iPhone 17 Air oder der Hauptlinse beim iPhone 17 und Pro. Die 48 MP-Fusion-Kamera soll Porträts der neuesten Generation ermöglichen, 4K-Videos aufnehmen und über einen 2-fachen Tele-Zoom, der nur digital ist.

iphone 17e
© Apple

iphone 17e
© Apple

Der Bildschirm ist mit 6,1" etwas kleiner als die anderen 17er-Geräte, verfügt aber auch über einen Super Retina XDR Display mit OLED-Technologie. Das Ceramic Shield 2 sorgt für die Stabilität. Es ist dreimal kratzfester als der Vorgänger. Nicht vorhanden sind ProMotion und Always-on.

Ab 4. März startet Vorbestellung

Beim iPhone 17e spart Apple auch beim Akku. Statt 30 schafft das Gerät 26 Stunden Videowiedergabe. Die Frontkamera stammt aus der 16. Generation und verfügt über 12 MP statt der neuen 18 MP Center Stage. Das neue iPhone ist mit 170 g etwas leichter und mit 7,80 mm schlanker. Wie seine "großen Brüder" werden zwei SIM-Karten unterstützt. Das erfolgt entweder mit einer physischen und E-SIM oder zwei E-SIMs.

Dafür können iPhone-17e-Nutzer MagSafe und die Satellitenfeatures nutzen. Das Gerät ist in den Farben Mattschwarz, Weiß und Hellrose erhältlich. Die Vorbestellungen beginnen am 4. März. Im Geschäft erscheint das neue iPhone ab dem 11. März.

