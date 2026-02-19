Nicht wegkippen! So nützlich sind Nudelwasser, Mozzarella-Lake und Co.

Wenn die Nudeln fertig sind oder das letzte Gürkchen gegessen ist, wandert das übrige Wasser meist ohne zu zögern in den Abfluss. Ein Riesenfehler! Wir verraten Ihnen, warum Kochwasser, Mozzarella-Lake und Co. echte Wundermittel in Küche, Haushalt und Garten sind.

Es ist ein automatischer Handgriff: Der Reis ist fertig, die Nudeln sind al dente und das Wasser landet im Abfluss. Doch das sollten Sie sich in Zukunft lieber zweimal überlegen! Ob Nudelwasser, die Lake von den Gewürzgurken oder das Wasser aus der Mozzarella-Packung: In diesen Flüssigkeiten steckt weit mehr Potenzial, als man auf den ersten Blick glaubt. Sie können als natürlicher Geschmacksverstärker, umweltfreundliches Putzmittel oder sogar als Dünger genutzt werden.

Nudelwasser

Italienische Köche nennen es nicht umsonst „flüssiges Gold“. Das Wasser, in dem Pasta gekocht wurde, ist gesättigt mit Stärke und genau diese Eigenschaft können Sie sich zunutze machen. Rühren Sie eine Kelle heißes Nudelwasser unter Ihr Pesto oder Ihre Tomatensoße. Die Stärke emulgiert das Fett und macht die Soße herrlich sämig und cremig. Auch für Suppen und Eintöpfe eignet sich Nudelwasser. Ersetzen Sie einen Teil der klaren Brühe durch Nudelwasser für eine sattere Konsistenz.

© Getty images

Überraschenderweise können auch Ihre Pflanzen vom ungesalzenen Nudelwasser profitieren. Lassen Sie es abkühlen und gießen Sie damit Ihre Blumen. Die Mineralstoffe wirken wie ein sanfter Dünger.

Kartoffelwasser

Kartoffelwasser wird am meisten unterschätzt. Dabei ist der heiße Sud ein echtes Multi-Talent, das Ihnen sogar den Kauf von chemischen Reinigern ersparen kann. Dank der extrem hohen Stärkekonzentration löst Kartoffelwasser Fett und Schmutz spielend leicht. Geben Sie den Sud auf einen Lappen und bringen Sie dreckige Töpfe, Pfannen oder sogar Kunststoff-Fensterrahmen wieder zum Strahlen. Genau wie beim Nudelwasser gilt auch hier: Nicht wegkippen, sondern als Basis für sämige Suppen und Saucen weiterverwenden.

Gemüsewasser

Wer Brokkoli, Karfiol oder Spargel kocht, entzieht dem Gemüse Vitamine und Mineralstoffe, die im Wasser landen. Das ist viel zu wertvoll für den Ausguss! Nutzen Sie das Wasser als Grundlage für eine selbstgemachte Gemüsebrühe oder als aromatische Kochflüssigkeit für Schmorgerichte. Mit etwas Lauch, Sellerie und Tomaten wird aus dem Sud auch im Handumdrehen eine perfekte Basis für Marinaden, die Ihren Gerichten den nötigen Kick geben.

Gurkenwasser

© Getty images

Das Glas mit den Gewürzgurken ist leer? Wer die würzige Lake jetzt wegkippt, verschenkt einen genialen Küchenhelfer. Der Mix aus Essig, Kräutern und Senfkörnern ist vielseitiger, als Sie denken. Geben Sie einen Schuss Gurkenwasser in den Kartoffelsalat, den Nudelsalat oder in den Bratenfonds. Das süß-saure Aroma sorgt für eine wahre Geschmacksexplosion. Sie können es auch ganz einfach weiterverwenden, um eigenes Gemüse einzulegen. Schneiden Sie rohe Zucchini, Knoblauch oder grüne Bohnen auf und legen Sie sie in den Sud ein.

Mozzarella-Wasser

Zugegeben, die trübe Flüssigkeit aus der Mozzarella-Packung sieht nicht sehr appetitlich aus. Aber diese Molke (oft gesalzen) ist pures Aroma, wovon besonders Suppen, Soßen oder Dressings profitieren. Außerdem ist die Salzlake ein echter Geheimtipp für Tomatensaucen. Ein Schuss Mozzarella-Wasser nimmt den Tomaten die spitze Säure und macht den Geschmack rund und ausgeglichen. Auch beim Pizzabacken ist die Molke hilfreich. Ersetzen Sie beim Pizzateig oder Brotbacken das Wasser durch die Mozzarella-Molke. Die leichte Salznote und der subtile Käsegeschmack machen den Teig unwiderstehlich.