Die besten Suppen-Rezepte für kalte Tage: Einfach, schnell und lecker!

Mit einer richtig guten Suppe kann man das ganze Jahr über punkten. Doch besonders während der kalten Jahreszeit lohnt es sich, sich eine aromatische Schüssel nach der anderen zu gönnen!
Karfiol-Cremesuppe mit Kichererbsen
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 150 g Kichererbsen aus der Dose
- 800 g Karfiol
- 150 g Knollensellerie
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 3 EL Pflanzenöl
- 800 ml Gemüsefond oder nach Bedarf
- 100 g Obers
- 1 TL Ras el-Hanout
- Meersalz
- Pfeffer
- 150 g Frischkäse
- 2 EL Zitronensaft
- Muskat
- 2 Stängel Thymian
ZUBEREITUNG * LEICHT * 35 MIN
- Kichererbsen in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Karfiol und Sellerie putzen, etwa 100 g Karfiolröschen in Scheiben schneiden, den Rest in Stücke. Sellerie würfeln. Zwiebel und Knoblauch abziehen und beides klein schneiden. Karfiolscheiben und ca. 50 g Kichererbsen zum Garnieren beiseitelegen.
- Übriges Gemüse und Kichererbsen in einem Topf in 1 EL heißem Öl unter Rühren ca. 3 Minuten leicht goldbraun anbraten. Fond und Obers angießen und die Suppe etwa 15 Minuten köcheln lassen.
- Inzwischen das beiseitegelegte Gemüse in einer Pfanne im übrigen heißen Öl ca. 10 Minuten langsam goldbraun rösten. Mit Ras el-Hanout, Meersalz und Pfeffer abschmecken.
- Suppe fein pürieren, nach Bedarf etwas einkochen lassen oder mit Fond auffüllen, dann den Frischkäse unterrühren. Mit Salz, Zitronensaft und Muskat abschmecken. Auf Schälchen verteilen und mit dem gerösteten Karfiol und Kichererbsen garnieren. Thymian abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abstreifen und darüberstreuen.
Kohlrabi-Kokos-Suppe mit knusprigen Kohlsprossen
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Zwiebel
- 2 Kohlrabi
- 120 g Knollensellerie
- 2 Erdäpfel
- 1 rote Chilischote
- 1 Stängel Zitronengras
- 2 EL Pflanzenöl
- 500 ml Gemüsefond
- 500 ml Kokosmilch
- Salz
- Pfeffer
- 60 g Erdnusskerne
- 1 grüne Chilischote
- 150 g Kohlsprossen
- 3 EL Mehl
- 1 Ei
- 80 g Paniermehl
- Pflanzenöl zum Frittieren
- 1 Handvoll Thai-Basilikum
ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN
- Zwiebel abziehen und fein würfeln. Kohlrabi, Sellerie und Erdäpfel schälen und in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Chili waschen, Zitronengras putzen und beides in feine Ringe schneiden.
- Das Pflanzenöl in einem Topf erhitzen. Kohlrabi, Zwiebeln, Sellerie, Chili und Zitronengras darin 4–5 Minuten anbraten. Erdäpfel zufügen, mit Fond und Kokosmilch ablöschen und die Suppe zugedeckt ca. 30 Minuten köcheln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Erdnüsse hacken und in einer Pfanne ohne Öl anrösten. Chili waschen und in feine Ringe schneiden.
- Kohlsprossen putzen und in die einzelnen Blätter teilen. Mehl auf einen Teller geben, mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Ei in einem tiefen Teller verquirlen. Paniermehl auf einen weiteren Teller streuen. Kohlsprossenblätter im Mehl wenden, durchs Ei ziehen, dann im Paniermehl wenden. In einem Topf reichlich Öl erhitzen und die Blätter darin 3–4 Minuten knusprig ausbacken.
- Die Suppe in Schüsseln füllen, mit frittierten Kohlsprossenblättern, Thai-Basilikum, Chiliringen und den gerösteten Erdnüssen bestreut servieren.
Rotkrautsuppe mit Birnenscheiben
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Suppe:
- 400 g Rotkraut
- 2 mehligkochende Erdäpfel
- 1 Birne
- 2 EL Zitronensaft
- 2 kleine rote Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 2 EL Pflanzenöl
- 40 ml Rotwein
- 800 ml Gemüsefond
- 1 Lorbeerblatt
- Salz
- Pfeffer
- 1 TL Ahornsirup nach Belieben
Außerdem:
- 4 EL Obers (nach Belieben vegan)
- 1–2 EL Haselnusskrokant
- 1–2 EL Kresse zum Bestreuen
- Minzspitzen zum Garnieren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Für die Suppe das Rotkraut waschen, putzen und in feine Streifen hobeln. Die Erdäpfel schälen, waschen und würfeln. Die Birne schälen, halbieren und entstielen. Jeweils aus der Mitte 2 hauchdünne Scheiben abhobeln, von beiden Seiten mit Zitronensaft bestreichen und abgedeckt beiseitestellen. Restliche Hälften entkernen und in kleine Stücke schneiden. Die Zwiebeln und den Knoblauch abziehen und würfeln.
- In einem Topf das Öl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin glasig anschwitzen. Rotkraut, Erdäpfel und Birnenstücke dazugeben, alles gut vermengen und leicht bräunen.
- Alles mit dem Rotwein ablöschen und diesen wieder verkochen lassen. Den Fond angießen, das Lorbeerblatt einlegen und die Suppe 20–25 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen, bis Rotkraut und Erdäpfel weich sind.
- Das Lorbeerblatt wieder entfernen und den Topfinhalt fein pürieren. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und nach Belieben mit Ahornsirup würzen und abschmecken.
- Die Rotkrautsuppe in Schalen oder tiefe Teller verteilen, jeweils 1 EL (veganes) Obers dekorativ zugießen. Die Suppe auf einer Seite mit einer Birnenscheibe belegen, auf der anderen Seite mit Krokant und Kresse bestreuen. Alles mittig noch mit etwas Minze garnieren und servieren.
Kürbis-Linsen- Cremesuppe mit Pesto
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 500 g Hokkaidokürbis
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 2 EL Olivenöl
- 150 g rote Linsen
- 800 ml Gemüsefond
- 200 ml Milch
- 200 ml Obers
- Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer
- 4 EL Kräuter-Chili-Pesto
- 2 EL fein gehackte Walnüsse
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Den Kürbis waschen, putzen und grob würfeln. Zwiebel und Knoblauch abziehen und klein würfeln. In einem Topf das Öl erhitzen und beides darin hell anschwitzen. Den Kürbis dazugeben und kurz mit angehen lassen.
- Die Linsen abbrausen, abtropfen lassen und untermischen, dann den Fond mit der Milch angießen. Alles aufkochen und zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln lassen
- Das Obers zugießen und die Suppe noch ca. 5 Minuten garen, bis der Kürbis weich ist.Den Topf vom Herd nehmen und alles mit dem Stabmixer fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Cayennepfeffer würzen.
- Die Suppe abschmecken, in Schalen verteilen, mit Pesto beträufeln und mit gehackten Walnüssen bestreut servieren.
Topinambur-Suppe mit Topinambur-Chips
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für das Pesto:
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Handvoll Basilikum
- 25 g Mandeln
- 70 ml Olivenöl oder nach Bedarf
- 25 g geriebener Parmesan
- Salz, Pfeffer
Für die Suppe:
- 400 g Topinambur
- 80 g Knollensellerie
- 200 g mehligkochende Erdäpfel
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 1 EL Butter
- 1 l Gemüsefond
- 150 g Obers
- Salz
- Pfeffer
- 1 Prise Kümmelpulver
- 1–2 TL Weißweinessig
Für die Chips:
- 100 g Topinambur
- Pflanzenöl zum Frittieren
- Salz
Außerdem:
- 2 TL schwarzer Sesam
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN
- Für das Pesto Knoblauch abziehen. Basilikum waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Mit dem Knoblauch, Mandeln und etwas Öl fein mixen. Parmesan und so viel Öl untermischen, bis ein sämiges Pesto entstanden ist, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Für die Suppe die Topinambur, Sellerie und Erdäpfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch abziehen und würfeln. In einem Topf die Butter erhitzen und alles darin hell anschwitzen. Mit Fond ablöschen und zugedeckt ca. 25 Minuten bei geringer Hitze gar köcheln lassen.
- Inzwischen für die Chips Topinambur waschen, in feine Scheiben hobeln und trockentupfen. In einem Topf Öl zum Frittieren erhitzen und die Topinambur darin unter Wenden goldbraun ausbacken. Mit dem Schaumlöffel herausheben, die Chips auf Küchenpapier entfetten und leicht salzen.
- Die Suppe fein pürieren und das Obers zugießen. Alles nochmals kurz aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Essig würzen. In Schalen verteilen, mit Pesto beträufeln, mit den Topinambur-Chips toppen und mit schwarzem Sesam bestreut servieren. Nach Belieben Röstbrot dazu reichen.
