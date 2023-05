US-Rapper Young Lo in Nachtclub in Miami erschossen

Video von Attentat auf US-Schule: Hier wird Schützin von Polizei erschossen An der Covenant-Volksschule in Nashville in Tennessee haben sich am Montag schreckliche Szenen abgespielt. Eine schwer bewaffnete Frau hat sechs Menschen erschossen, darunter drei neunjährige Kinder. Die Polizei hat nun die Bodycam-Videos des Zugriffs veröffentlicht.