Souldfood: Wärmende Gerichte für kalte Tage

Gekürt! Vom besten Gericht der Welt haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört

Der internationale Foodblog Taste Atlas kürt alljährlich anhand von Nutzerbewertungen die weltweit besten Gerichte. 2026 finden sich darunter einige Klassiker. Doch an die Spitze schafft es ein traditionelles Gericht aus Paraguay, das vielen noch nicht bekannt ist.