Dieses unterschätzte Superfood sollten Sie im Winter öfter essen

Winterzeit ist Erkältungszeit und die Viren lauern an jeder Ecke. Aber bevor Sie wieder zur Vitamin-C-Pille greifen, haben wir einen Geheimtipp für Sie: Ein oft unterschätztes Wintergemüse, das viel zu selten auf unserem Speiseplan landet, liefert genauso viel Vitamin C wie Orangen und Mandarinen!

Der Winter ist die Saison für Erkältungen, Grippe und andere Viren, die unser Immunsystem herausfordern. Um gesund zu bleiben und die kalte Jahreszeit gut zu überstehen, greifen viele von uns zu Vitamin C, meist in Form von Orangen, Zitronen oder Mandarinen. Doch es gibt ein Wintergemüse, das in puncto Vitamin C keinesfalls hinter den Zitrusfrüchten zurücksteht: Rotkraut. Oft übersehen und viel zu selten auf dem Teller, bietet das violette Gemüse eine wahre Nährstoffbombe und verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit in der kalten Jahreszeit.

Rotkraut: Der wahre Vitamin-C-Held im Winter

© Getty Images

In einer Portion Rotkraut verstecken sich mit 50 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm genauso viele Nährstoffe wie in Zitronen oder Mandarinen! Wer also 200 Gramm Rotkraut isst, hat bereits den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin C gedeckt. Das Wintergemüse ist vollgepackt mit Antioxidantien und anderen Nährstoffen, die nicht nur das Immunsystem ankurbeln, sondern auch die Verdauung fördern und das Nervensystem unterstützen. Doch nur, wenn Sie ihn richtig zubereiten!

So wird Rotkraut zum Immun-Booster

Damit Rotkraut seine vollen gesundheitlichen Vorteile entfaltet, ist es wichtig, es richtig zuzubereiten. Insbesondere Vitamin C ist hitzeempfindlich und geht oft beim Kochen verloren. Aber keine Sorge, Rotkraut hat einen besonderen Vorteil: Es enthält Vorstufen des Vitamin C, die beim Erhitzen erst freigesetzt werden! Das bedeutet, dass Rotkraut beim Kochen sogar mehr Vitamin C liefert als im rohen Zustand.

© Getty Images

Um die Vitamin-C-Power zu erhalten, sollten Sie Rotkraut nicht zu lange und zu heiß kochen. Am besten dämpfen oder dünsten, so bleibt der Großteil der wertvollen Nährstoffe erhalten und das Gemüse wird zum wahren Immun-Booster.

Warum Sie jetzt Rotkraut essen sollten

Rotkraut gehört zur Familie der Kreuzblütler und ist von September bis Dezember in der Saison. Es enthält eine Vielzahl von Nährstoffen, die für unsere Gesundheit unverzichtbar sind. Mit seiner kräftigen violetten Farbe verdankt das Rotkraut seinen hohen Gehalt an Anthocyanen, den Pflanzenfarbstoffen, die nicht nur die Zellen vor Schäden schützen, sondern auch die Hautalterung verlangsamen.

Rotkraut enthält auch eine Vielzahl von Mineralstoffen wie Kalium, Calcium und Magnesium. Sie fördern die Muskelfunktion und unterstützen den Körper dabei, Stress abzubauen. Also, warum nicht öfter Rotkraut auf den Speiseplan setzen? Dünsten Sie es leicht an und genießen Sie eine köstliche, gesunde Beilage