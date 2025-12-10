Pistazien-Amadeus: Diese Weihnachtskekse werden alle lieben

Hier trifft Festtagszauber auf edlen Genuss: Die Pistazien-Amadeus-Kekse sind das perfekte süße Highlight für die festliche Saison und sie machen jede Weihnachtstafel zum absoluten Hingucker.
Pistazien-Amadeus
ZUTATEN FÜR 90 STÜCK
Für den Mürbteig:
- 100 g Staubzucker
- 3 Eidotter
- 210 g Butter
- 300 g glattes Mehl
Für das Pistazienmarzipan:
- 400 g Rohmarzipan
- 80 g fein geriebene Pistazien
- 125 ml Rum (38 Vol.-%)
Zum Tunken:
- 150 g Bitterschokolade
Zubereitung *leicht* 50 Minuten ohne Rastzeit
- Für den Teig: Staubzucker mit Eidotter glatt rühren. Küchenwarme Butter und Mehl zugeben und alles in einer Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie einschlagen und vor der Weiterverarbeitung ca. 1 Stunde gekühlt rasten lassen.
- Für das Pistazienmarzipan: Alle Zutaten in einer Küchenmaschine mit dem Bischof zu einer glatten Masse rühren.
- Mürbteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dick ausrollen. Mit einem kleinen Messer ein Streifenmuster auftragen. Runde Kekse mit einem Durchmesser von 4 cm ausstechen, auf ein mit Backtrennpapier belegtes Backblech legen und im Backrohr bei 160 Grad ca. 10 Minuten goldbraun backen.
- Je zwei Kekse mit einer kleinen Portion vom Pistazienmarzipan zusammensetzen.
- Schokolade in Stücke schneiden oder grob reiben und über Wasserdampf schmelzen. Kekse zur Hälfte in Schokolade tunken.
Wer sich nach einem harmonischen Geschmackserlebnis sehnt, das Tradition und Exklusivität vereint, wird diese Köstlichkeit lieben!