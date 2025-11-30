Alkohol am Steuer: Freistadt an der Spitze

Im direkten Bundesländervergleich liegt Oberösterreich im Mittelfeld.

Oberösterreich liegt, was den Anteil der Verkehrsunfälle mit Alkohol betrifft, im Bundesländervergleich im Mittelfeld: Sieben Prozent der Unfälle sind darauf zurückzuführen.

Besonders in der Punsch- und Glühweinzeit warnt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor erhöhter Vorsicht. Allein im ersten Halbjahr gab es ein Todesopfer und rund 270 Verletzte bei alkoholbedingten Unfällen. Schon ab 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko, ab einem Promille steigt es auf das Siebenfache, bei zwei Promille auf das 35-fache. Im Bezirk Freistadt war der Anteil alkoholbedingter Unfälle mit 12,2 Prozent am höchsten, gefolgt von Schärding. Am niedrigsten liegt er in Steyr-Land mit 4,6 Prozent. Häufig passieren Unfälle am Wochenende, besonders zwischen Mitternacht und vier Uhr Früh.