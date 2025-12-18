Neues Hip-Hop-Festival mit Luciano in Wels

Rapper Luciano wurde mit Drill-Rap international bekannt.

Wels. Wels bekommt 2026 ein neues musikalisches Aushängeschild: Mit dem „Alter Ego Festival“ feiert am 7. und 8. August erstmals ein großes internationales Hip-Hop-Open-Air-Festival auf der Trabrennbahn Wels Premiere. "Das Festival richtet sich gezielt an ein junges Publikum und steht ganz im Zeichen moderner urbaner Musik- und Jugendkultur", sagt der 24-jährige Veranstalter Florian Störinger, der gemeinsam mit erfahrenen Agenturen ein professionelles Festivalformat auf die Beine stellt. "Damit fügt sich das neue Format ideal in die Eventstrategie der Stadt Wels ein, wieder hochkarätige Großveranstaltungen in die Stadt zu holen und Wels als zeitgemäßen Veranstaltungsstandort zu positionieren", sagt Peter Jungreithmair vom Stadtmarketing.

Als erster Headliner steht mit Luciano einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Hip-Hop-Künstler fest. Der Berliner Rapper zählt mit mehreren Nummer-1-Alben, internationalen Kooperationen und Millionen Streams zu den prägenden Figuren der europäischen Hip-Hop-Szene.

Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ): „Ich freue mich sehr, dass mit dem Alter-Ego-Festival erstmals ein großes internationales Hip-Hop-Festival nach Wels kommt: Denn gerade für junge Menschen bedeutet ein solches Event Lebensqualität pur! Gleichzeitig bringen derartige Veranstaltungen wertvolle Impulse für Tourismus und Wirtschaft und sind somit ein weiterer Beweis für den Slogan ‚Wels pulsiert‘!