Glamour pur: Prinzessin Kate begeistert mit luxuriösem Weihnachtslook

Weihnachten steht vor der Tür und wer könnte uns besser mit stilvollen Fashion-Inspirationen versorgen als Prinzessin Kate? Beim festlichen Weihnachtsessen im Buckingham Palace zeigte sich die Royal in einem festlichen Look, den wir uns gleich vormerken!

Jedes Jahr lädt König Charles die Familie zu einem festlichen Weihnachtsmittagessen im Buckingham Palace ein. Am Dienstag war es wieder so weit: Prinz William, Prinzessin Kate und ihre beiden ältesten Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte erschienen in perfekt abgestimmten Outfits im Palast und natürlich blieb Kates Look nicht unbemerkt! Wir verraten, welche Details hinter ihrem Glamour-Look stecken und wie Sie ihn für Weihnachten nachstylen können.

Kate trägt den perfekten Weihnachtslook

© Getty Images

Prinzessin Kate strahlte in einem festlichen roten Kleid, das sofort die Blicke auf sich zog. Das Design von Alessandra Rich war in der perfekten Weihnachtsfarbe und mit weißen Pünktchen und flügelartigen Mustern verziert. Ein weiteres Highlight: der elegante Schleifenkragen, der dem Look einen verspielten, aber dennoch edlen Touch verlieh.

Kates Luxus-Schmuck: Ohrringe im Wert von 5000 Euro

© Getty Images

Besonders ihre langen, hängenden Ohrringe stachen ins Auge und das aus gutem Grund: Die exklusiven Van Cleef & Arpels Ohrringe im Wert von etwa 5000 Euro sind nicht gerade günstig, doch sie verliehen dem Look die nötige Portion Glamour. Aber nicht nur beim Kleid und Schmuck hat Kate ein Händchen für Stil, auch bei der Frisur können wir uns einiges von der Royal abschauen.

So stylen Sie Kates Festtagslook zu Hause nach

Für die Feierlichkeiten entschied sich Kate gegen ihre klassischen offenen Wellen und wählte stattdessen eine elegante Half-up-Frisur. Das Beste daran: Diese Frisur sieht nicht nur super aus, sondern ist auch kinderleicht nachzumachen. Dabei wird die obere Haarpartie zu einem locker gebundenen Zopf gebunden und die unteren Haare bleiben in sanften Wellen offen. Mit einer schwarzen Samtschleife rundete sie die Frisur festlich ab.

Wenn Sie noch nach Inspiration für Ihren eigenen Weihnachtslook suchen, sind Sie hier genau richtig. Ob Kleid, Schmuck oder Frisuren – Kates Stil ist ein absolutes Style-Vorbild für die bevorstehenden Festtage!