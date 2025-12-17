Süßer Familienauftritt bei Gwyneth Paltrow: Dieses Detail entdeckt niemand!

Zur Premiere des neuen Films „Marty Supreme“ in New York City legte Gwyneth Paltrow zusammen mit ihren beiden Kindern einen süßen Familienauftritt hin. Doch ihre Tochter Apple Martin stahl mit einem süßen Detail allen die Show.

Gwyneth Paltrow erschien zusammen mit ihren beiden erwachsenen Kindern, Apple Martin (21) und Moses Martin (19), auf dem roten Teppich zur Premiere ihres neuen Films „Marty Supreme“. Beide sind Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Chris Martin, dem Frontmann von Coldplay. Während Moses ein wenig zurückhaltender auftrat, war es vor allem Tochter Apple, die mit einem besonderen Detail für Aufsehen sorgte.

Apple in „Mamas Kleid“

© Getty Images

Apple zeigte sich an der Seite ihrer Mutter in einem figurbetonten schwarzen Maxikleid, das an den klassischen Hollywood-Glamour der 90er Jahre erinnerte. Wenn Sie ein Paltrow-Fan sind, kommt Ihnen Martins Kleid vielleicht bekannt vor: Es handelt sich um ein Vintage-Stück aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter, ein Calvin Klein-Kleid, das Gwyneth Paltrow ursprünglich 1996 zur Premiere von Emma trug. Apple kombinierte das Kleid genauso stilvoll wie ihre Mutter damals: ohne viel Schnickschnack, lediglich eine kleine Clutch und schlichte Riemchensandalen.

© Getty Images

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple sich aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter bedient. In einem Interview mit Vogue verriet Gwyneth Paltrow, dass ihre Tochter eine Leidenschaft für ihre alten Vintage-Outfits habe – vor allem die Calvin Klein- und Prada-Kollektionen aus den 90er Jahren. „Sie nimmt sich alles Mögliche. Sie steht total auf meine Calvin-Kleider aus den 90ern, von denen ich viele habe“, erzählte Paltrow, und fügte lachend hinzu, dass Apple manchmal gar nicht frage, ob sie die Stücke leihen dürfe.

Wie die Mutter so die Tochter

© Getty Images

Als sie mit Gwyneth Seite an Seite über den roten Teppich schritt, war die Ähnlichkeit zwischen den beiden kaum zu übersehen. Gwyneth selbst glänzte ebenfalls in einem atemberaubenden Outfit, das alle Blicke auf sich zog: ein elegantes, schwarzes Samt-Kleid, das ihre schlanke Figur perfekt zur Geltung brachte. Das Outfit bestand aus einem taillierten Oberteil mit U-Boot-Ausschnitt, einer übergroßen Schleife an der Schulter und einem Etuirock mit einem tiefen Schlitz.

Neben Apple war auch Gwyneth Paltrows Sohn Moses beim Event dabei. Auch wenn er nicht ganz so im Mittelpunkt stand wie seine Schwester, rundete er den süßen Familienauftritt auf dem roten Teppich perfekt ab.