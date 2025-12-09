Kylie Jenner & Timothée Chalamet strahlen im knalligen Partnerlook Trennungsgerüchte weg

Wochenlang brodelte die Gerüchteküche: Haben sich Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) getrennt? US-Medien überschlagen sich zuletzt mit Spekulationen. Doch damit ist jetzt endgültig Schluss – und zwar im strahlendsten Orange, das Hollywood je gesehen hat.

Am Montagabend erschienen Kylie Jenner und Timothée Chalamet zur Premiere seines neuen Films „Marty Supreme“ in Los Angeles – und lieferten eine echte Liebes-Show am Red-Carpet. Innige Blicke, strahlende Gesichter, warme Umarmungen: Was auch immer die letzten Wochen an Mutmaßungen hervorgebracht haben, die beiden widerlegten es mit jeder Sekunde auf dem roten Teppich. Das Paar wirkte so eng, vertraut und happy wie selten zuvor.

Jenner & Chalamet im Partnerlook: Orange als Liebes-Statement

Kylie und Timothée wählten für den Abend leuchtend orangefarbene Chrome-Hearts-Looks, die im Blitzlichtgewitter des Premieren-Teppichs kaum zu übersehen waren.

© Getty Images

Der Schauspieler entschied sich für einen auffälligen, maßgeschneidert wirkenden Lederanzug in sattem Orange. Dazu kombinierte er ein Seidenhemd in derselben Nuance und farblich passende Stiefel. Ein besonderes Accessoire sorgte zusätzlich für Gesprächsstoff: eine schwarze Ledertasche für einen Tischtennisschläger, lässig über die Schulter geworfen.

© Getty Images

Kylie erschien im bodenlangen, hautengen Bodycon-Kleid – natürlich ebenfalls in strahlendem Orange. Das Dress bestand aus einem Ober- und Unterteil, die unter der Brust lediglich durch ein funkelndes Kreuz verbunden waren. Dazu zeigte Kylie an Taille und Rücken viel Haut. Die Kreuz-Details fanden sich auch in ihrer auffälligen Halskette wieder. Ergänzt wurde ihr Look durch orangefarbene Spitzenpumps. Sogar die Fingernägel waren im exakt passenden Farbton lackiert.

Sie turteln die Krisengerüchte weg

Für das Paar war es übrigens erst der zweite gemeinsame Red-Carpet-Auftritt überhaupt. Ihr Debüt feierten sie am 7. Mai 2025 bei den 70. David Di Donatello Awards in Rom, wo Timothée ausgezeichnet wurde. Schon damals erschienen beide farblich perfekt abgestimmt – er in dunklem Samt mit Boutonnière, sie im Schiaparelli-Kleid mit tiefem Ausschnitt. Und jetzt? Setzten sie diesen Couple-Style konsequent fort.

© Getty Images

Fest steht: Mit diesem Auftritt machten sie den Krisengerüchten den Garaus. Und das selbstbewusster und stylischer denn je.