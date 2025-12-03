Nur 3 Zutaten: Die besten Keksrezepte für Faule

Sie lieben Weihnachtskekse, aber lange Einkaufslisten und stundenlanges Kneten sind nicht Ihr Ding? Dann sind diese 3-Zutaten-Rezepte genau das Richtige für Sie. Super schnell, super einfach.

Weihnachtszeit ist Kekszeit, und zwar für alle, auch für jene, die beim Gedanken an aufwendige Rezepte spontan einen Fluchtreflex entwickeln. Die gute Nachricht: Für himmlisch gute Kekse braucht es weder ewiges Teigrasten noch exotische Zutaten. Manchmal reichen einfach drei Dinge, ein Backrohr und ein bisschen guter Wille.

Hier kommen drei superbequeme Keksrezepte, die so simpel sind, dass sie fast schon unverschämt wirken. Perfekt für alle, die lieber essen als ewig kneten.

1. Ausstechkekse ohne Ei

© Getty Images

Zutaten für etwa 60 Stück:



220 g Mehl

110 g Zucker

150 g kalte Butter in kleinen Stücken

Zubereitung:



Mehl, Zucker und Butter in der Küchenmaschine zu einem Teig verkneten. Keine Sorge, der Teig wirkt erst bröselig, das ist normal. Einfach weiterkneten, bis er erst streuselig und dann geschmeidig wird. Falls er sich weigert: 1 TL eiskaltes Wasser kann Wunder wirken. Den Teig in zwei Kugeln teilen und mindestens 30 Minuten kühl stellen. Dann Backrohr auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die erste Teigkugel kurz anwärmen lassen, plattdrücken und auf bemehlter Fläche oder zwischen Folie ausrollen. Nach Lust und Laune ausstechen oder in elegante Rauten schneiden. 12 Minuten backen und nicht zu dunkel werden lassen. Mit Kugel Nr. 2 wiederholen. Fertig!

2. Shortbread: Schottische Eleganz in drei Zutaten

© Getty Images

Zutaten:



240 g weiche Butter

85 g Staubzucker

270 g Mehl

Zubereitung:



Butter in der Küchenmaschine 1 Minute cremig rühren. Staubzucker dazu, verrühren. Mehl einarbeiten, langsam, damit Sie nicht in einer Staubwolke verschwinden. Eine Form mit Backpapier auslegen und den Teig darin gleichmäßig andrücken. 20 Minuten kühlen, dann herausheben, auf ein Blech legen und in Rechtecke schneiden. Bei 160 °C für 12–15 Minuten backen. Shortbread sollte niemals braun werden, sonst weint irgendwo in Schottland eine Oma. Abkühlen lassen und genießen.

3. Schneeball-Kekse

© Getty Images

Zutaten:



350 g Mehl

250 g Zucker

175 g weiche Butter

Optional: 1 EL Kakao

Zum Wälzen: 100 g Staubzucker

Zubereitung:



Mehl, Zucker und Butter zu einem krümeligen Teig kneten - erst mit dem Mixer, dann kurz mit den Händen. Formt sich zur Kugel? Perfekt. Teig zu einer 3-cm-Rolle formen, 1-cm-Scheiben abschneiden und zu kleinen Kugeln drehen. 15 Minuten kühlen. Währenddessen Ofen auf 180 °C vorheizen und die zweite Hälfte des Teiges ebenfalls zu Kugeln rollen. 13–14 Minuten hell backen. Danach kurz abkühlen lassen und dick in Staubzucker wälzen, und zwar ohne falsche Zurückhaltung.

Diese Rezepte beweisen: Sie brauchen weder Geduld noch Profi-Equipment.