Clevere Tricks: So sparen Sie beim Weihnachtsmenü viel Geld

Weihnachten steht vor der Tür, höchste Zeit, sich an die Vorbereitungen zu machen. Doch bevor es losgeht, stellt sich die Frage: Was kommt dieses Jahr auf den Tisch? Wer für die Familie kochen möchte, ohne dabei das Budget zu sprengen, sollte folgende Tipps beachten.

Zu Weihnachten kommt die ganze Familie zum gemeinsamen Schlemmen zusammen. Die Liebsten sollen natürlich mit einem ausgiebigen Weihnachtsmenü verwöhnt werden. Aber so ein Menü kann ganz schön ins Geld gehen. Kein Grund zur Panik, denn mit ein paar cleveren Tricks können Sie das große Festessen genießen, ohne das Budget zu sprengen! So wird Weihnachten ein kulinarisches Highlight und das auch noch super günstig!

Frühzeitig planen und einkaufen

© Getty Images

Der entscheidende Schritt beginnt Wochen vor dem Fest. Wer bereits frühzeitig einkauft, kann von Sonderangeboten profitieren und sich Vorräte anlegen, die sich lange halten. Achten Sie auf Rabatte für haltbare Produkte wie Brühen, Hülsenfrüchte oder tiefgefrorenes Gemüse. Diese Zutaten können Sie bereits im Vorfeld kaufen, wenn der Preis stimmt. So müssen Sie auch nicht in den stressigen Tagen vor Weihnachten auf den überfüllten Märkten und in den vollen Supermärkten einkaufen.

Mengen richtig planen

Seien Sie ehrlich, wie oft gab’s nach Weihnachten noch Unmengen an Resten im Kühlschrank? Das muss nicht sein! Eine realistische Mengenplanung kann hier Wunder wirken. 150 bis 180 Gramm Fleisch pro Person reichen für Schmorgerichte völlig aus, ebenso wie 250 Gramm Gemüsebeilage. Für die Suppe genügen meist 200 bis 250 ml pro Person, damit niemand hungrig bleibt, aber auch keine Berge an überschüssigem Essen entstehen.

Weniger Fleisch, mehr Gemüse

Für viele gehört Fleisch zu einem festlichen Weihnachtsmenü einfach dazu. Doch es muss nicht die ganze Gans oder Ente sein. Gans, Ente oder Karpfen sind zwar traditionelle Klassiker, aber auch deutlich teurer, besonders in der Weihnachtszeit. Wer hier auf günstigere Optionen setzt, kann viel Geld sparen.

Enten- oder Hähnchenkeulen sind nicht nur günstiger, sondern lassen sich auch besser portionieren. Und Schmorgerichte kommen sowieso besser zur Geltung, wenn sie mit einer großzügigen Menge Gemüse kombiniert werden. Pilze, Karotten, Pastinaken, sie bringen Geschmack und Nährstoffe auf den Teller und schonen gleichzeitig den Geldbeutel.

Günstige Vorspeisen und Desserts

© Getty Images

Die Vorspeise und das Dessert sind oft die Bereiche, in denen beim Weihnachtsmenü unnötig viel Geld ausgegeben wird. Doch auch hier lässt sich mit wenig Aufwand und günstigen Zutaten ein tolles Ergebnis erzielen. Eine cremige Suppe aus Kürbis, Sellerie oder Pastinaken ist eine wunderbare und preiswerte Vorspeise. Diese Zutaten sind nicht nur günstig, sondern auch aromatisch und machen das Menü rund.

Wer es bei der Nachspeise etwas simpler angeht, braucht keine aufwendigen Kreationen. Ein klassischer Vanillepudding oder ein Grießbrei, serviert mit gebratenen Apfelstücken, Zimt und Rosinen, sorgt für ein gemütliches, warmes Finale.

Resteverwertung

Es bleibt fast immer etwas übrig – und das ist auch gar kein Problem, denn Sie können aus den Resten noch leckere Gerichte machen. Von Gemüsepfannen bis hin zu Wraps, hier können Sie kreativ werden und leckere, einfache Mahlzeiten zaubern. Übrig gebliebener Käse vom Raclette lässt sich prima in einem Risotto verwerten – das nächste Festessen wartet quasi schon!