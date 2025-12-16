Alles zu oe24VIP
Die besten Polo Nero-Kekse von Gerstner
© Demel & Gerstner

Traditionsrezept

Die besten Polo Nero-Kekse von Gerstner

16.12.25, 13:02
Auf dem weihnachtlichen Keksteller dürfen diese köstlichen Polo Nero-Kekse nicht fehlen! Sie sind im Handumdrehen zubereitet und begeistern garantiert die ganze Familie.

Polo Nero

Die besten Polo Nero-Kekse von Gerstner
© Demel & Gerstner

ZUTATEN FÜR 40 STÜCK

  • 125 g Butter
  • 125 g Margarine
  • 140 g Staubzucker
  • 25 g Kakao
  • 200 g Mehl glatt
  • 2 Eier, Salz
  • Vanillezucker Ribiselmarmelade zum Füllen
  • Tunkmasse (Milchschokolade) Kokosraspeln
  • Nüsse gehackt

Zubereitung *leicht* 30 Minuten

  1. Handwarme Butter, Margarine, Staubzucker, Salz und Vanillezucker schaumig rühren. Eier verschlagen und untermengen. Mehl mit Kakao versieben, einrühren.
  2. Masse in einen Dressiersack (glatte Tülle) füllen und kleine Busserln oder Stangerl auf ein mit Backpapier bekleidetes Backblech spritzen.
  3. Im vorgeheizten Backrohr bei 200 °C ca. 10 Minuten backen.
  4. Die Hälfte der Kekse mit Ribiselmarmelade füllen, restliche Busserln und Stangerln daraufsetzten. Zur Hälfte in temperierte Tunkmasse tauchen und mit Kokos oder gehackten Nüssen bestreuen.

Diese Kekse sind ein Genuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

