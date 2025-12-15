Weihnachtskeks mit Wow-Effekt: Kleine Florentiner-Kekse

Schon beim Backen zieht der Duft von Honig, Mandeln und Orange durch die Küche und sorgt für große Vorfreude. Das Beste daran: Das Rezept ist überraschend einfach und gelingt garantiert.

Kleine Florentiner © Getty Images Zutaten: Für 40 Stück 150 g Schlagobers

150 g Kristallzucker

60 g Honig

180 g gehobelte Mandeln

1 TL Vanillezucker

1 Orange, ungespritzt

Tunkmasse (Milchschokolade) Zubereitung *35 Minuten* leicht Die Orange waschen und die Schale fein abreiben. Schlagobers, Zucker, Vanillezucker, Honig und Orangenschale gemeinsam aufkochen und bei kleiner Hitze 1 Minute kochen lassen. Die Mandeln einrühren und erneut aufkochen. Ein Backblech mit Trennpapier auslegen. Die Masse auf das Blech gießen und mit einer Palette verstreichen. Ein Blatt Trennpapier auf die Masse legen. Mit einem Rollholz die Masse 2 mm dick ausrollen. Trennpapier abziehen und die Masse bei 140 °C ca. 12 Minuten goldbraun backen. Anschließend 5 Minuten auskühlen lassen. Mit einem Messer Quadrate von 3 cm schneiden. Trennpapier von der Unterseite vorsichtig abziehen. Florentiner in die temperierte Tunkmasse tauchen und fest werden lassen. Achtung, Suchtgefahr!