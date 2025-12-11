Aufregung um Elch-Sichtung in der Wiener Donaustadt

Eine E-Mail sorgte am Donnerstagmorgen in Österreich für Aufregung. Sie stellte sich allerdings schon bald als Fake heraus.

Nachdem uns der beliebte Vierbeiner "Emil" im Herbst verlassen hatte, soll nun in Wien, genauer gesagt in der Donaustadt, erneut ein Elch aufgetaucht sein.

In einer E-Mail, die "angeblich" vom Wildtierservice des Forst- und Landwirtschafbetriebes der Stadt Wien stammen soll, wurde am Donnerstagvormittag "offiziell" beschrieben, dass durch die Wildtierkameras im Nationalpark Donau-Auen erneut eine Elch-Sichtung verifiziert wurde. "Nach einer ersten Einschätzung unserer Wildtierökologen handelt es sich um einen jungen Bullen auf Wanderschaft", heißt es in dem Schreiben weiter. Dass ein Tier bis in das Wiener Stadtgebiet vordringt, wäre allerdings bislang noch nie vorgekommen.

© Ein Screenshot der Fake-Mail/Bitte nicht anrufen.

Mit Foto des angeblichen Elchs

Auch Verhaltensregeln und Sicherheitshinweise an die Bevölkerung wurden in der Mail, die an mehrere Medien und Privatpersonen ging, genau dokumentiert. Elch-Sichtungen solle man an die Wildtier-Hotline der Stadt Wien weitergeben. Untermalt wurde die E-Mail, die sich schon bald als Fake herausstellen sollte, mit einem Kontakt und einem Foto des neuen Elchs.

Sollte sich erneut ein Elch in Österreich auf Wanderschaft begeben haben und zum Medienstar werden? Leider nein! Die Enttäuschung folgte schon bald: Das "echte" Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien stellte nur kurze Zeit später in einem "echten" Schreiben klar, dass die "aktuell kursierende E-Mail über eine angebliche Elchsichtung in der Donaustadt nicht vom Wildtierservice Wien" stamme. Es würde sich um eine Falschmeldung handeln. Die Hoffnung auf einen neuen "Emil" wurde damit wieder zerstört.

Modemarke entlarvte sich als Urheber der Mail

Schon bald war klar, wer der Urheber der Fake-Mail über den Elch in der Donaustadt sein dürfte. Auf Instagram outete sich die Modemarke UNSCENE, die aktuell einen Popup-Story in der Wiener City eröffnet.