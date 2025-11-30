Alles zu oe24VIP
Feuerwehr rettet Schwan aus zugefrorenem See
Feuerwehr rettet Schwan aus zugefrorenem See

30.11.25, 15:39
Der Schwan überstand die Rettung unverletzt. 

In Grünau im Almtal hat es am Sonntag eine erfolgreiche Tierrettung gegeben. Ein Schwan war am Almsee in einer Eisfalle gefangen, nachdem das Wasser rund um ihn in der Nacht zugefroren war.

Der Vogel konnte sich nicht mehr selbst befreien und blieb auf einer kleinen Halbinsel im See sitzen. Die Feuerwehr rückte zu dem ungewöhnlichen Einsatz aus und schlug das Eis rund um das Tier vorsichtig auf, um den Schwan zu befreien. Anschließend wurde der Vogel von einer Tierärztin untersucht, die feststellte, dass er unverletzt geblieben war. Nach der Untersuchung durfte der Schwan wieder in seine gewohnte Umgebung entlassen werden.

