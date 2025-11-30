Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Ruka
© GEPA

Keine Chance

Wetter-Chaos geht weiter: Horror-Trip für Adler nach Absage

30.11.25, 15:13
Nach der Wetter-Farce am Samstag wird das zweite geplante Springen in Ruka wegen zu schlechter Verhältnisse abgesagt. 

Am Samstag stürzten unsere Adler im 1. Durchgang von Ruka mächtig ab. Kein einziger unserer Adler landete in den Top 10. Weltcup-Leader Anze Lanisek kürte sich in der Abwesenheit von Stefan Kraft zum überlegenen Sieger.

Daniel Tschofenig landete als unser Bester auf Platz 12, man wollte sich am Sonntag unbedingt revanchieren. Doch daraus wird nichts. Denn die Wetterverhältnisse lassen - ähnlich wie einen Tag zuvor - keinen fairen Wettkampf zu.

Kraft als glücklicher Sieger

Doch diesmal handelte die Jury gleich, bevor man die Athleten die Schanze runter jagt und sagte das zweite Springen in Ruka ab. Somit zieht der Springer-Tross weiter nach Wisla, wo nächste Woche zwei Springen anstehen. Ob Stefan Kraft dort wieder angreifen wird, hängt auch davon ab, wann seine Frau Marisa das erste gemeinsame Kind zur Welt bringt.

Stefan Kraft
© Gepa

Durch die Absage verliert er aber immerhin im Weltcup nicht zu viele Punkte auf die Konkurrenz und könnte bei einem Nachhol-Termin sogar wieder auf Punktejagd gehen.

