Baby-Pause nach Weltcup-Rekord für Stefan Kraft

Nach dem historischen Weltcup-Rekord von Stefan Kraft darf er sich aus einem schönen Grund nun eine Auszeit nehmen.

Am Dienstag war es soweit: Stefan Kraft überholte Janne Ahonen in der ewigen Liste mit den meisten Weltcuppunkten aller Zeiten. Unser Super-Adler landete diesen historischen Meilenstein mit dem Sieg in Falun. Damit katapultierte sich der 32-jährige Super-Adler auch im Gesamtweltcup auf Platz zwei. Doch beim nächsten Springen am Samstag (ab 16 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Ruka wird er nicht an den Start gehen.

Der Salzburger bekam die Erlaubnis, das Team zu verlassen und zurück in die Heimat zu reisen, denn dort erwartet seine Frau Marisa das erste gemeinsame Kind. Die beiden sind seit August 2022 verheiratet, nun wird in den nächsten Tagen das Familienglück bei den Krafts vollendet.

„Es ist daheim alles ruhig. Ich möchte aber unbedingt bei der Geburt dabei sein“, sagte er nach seinem historischen Sprung in Schweden. Der dreifache Gesamtweltcup-Sieger lässt sich die Rückkehr in den Weltcup offen. Denn „eine Geburt lässt sich schließlich schwer planen“, so Kraft.

Traum von Olympia-Gold

Mit seinem Vierschanzen-Tournee-Sieg 2015, 36 Weltcup-Siegen, WM-Gold 2017 auf der Normalschanze und Großschanze hat er in seiner Karriere nahezu alles erreicht, bis vor kurzem hielt er sogar mit 253,5 Metern in Vikersund den Rekord für den weitesten Flug eines Springers jemals.

Einzig ein Einzel-Sieg bei den Olympischen Spielen fehlt Kraft noch. Das ist das große Ziel für die heurige Saison. Im Februar stehen die Spiele in Mailand und Cortina d„Ampezzo an. Die nordischen Athleten tragen ihre Wettkämpfe in Predazzo in der Region Val di Fiemme aus. Es ist einer der wenigen Orte, wo unser Überflieger noch keinen einzigen Sieg verbuchen konnte, das will er heuer ändern und sich dann als Jung-Papa auch gleich zum Olympiasieger machen.