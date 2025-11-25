Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Stefan Kraft
© AFP

Skisprung-Aufreger

Schummel-Vorwürfe gegen unsere Adler

25.11.25, 08:20
Österreichs Dominanz beim Weltcup-Auftakt sorgt für Spekulationen. 

Der Skisprung-Weltcup startet erneut mit Schummel-Vorwürfen. Nach dem Dreifachsieg der ÖSV-Adler in Lillehammer will man vor allem in Norwegen die Dominanz von Tschofenig und Co. nicht akzeptieren.

Wie das polnische Portal "sport.pl" berichtet, hätten norwegische Pressevertreter die FIS-Kontrolleure nach dem Springen am Samstag regelrecht aufgelauert. Dabei geht es um angebliche Foto-Beweise, wonach die ÖSV-Adler beim Material geschummelt haben sollen. So soll etwa der Anzug von Stefan Kraft deutlich zu luftig gewesen sein.

Stefan Kraft
© AFP

Keinerlei Hinweise

Dabei ist absolut nichts dran an den Vorwürfen. "Im Fall von Kraft gibt es nichts zu diskutieren. Es wurde kein Protest eingelegt", spricht FIS-Chefkontrolleur Mathias Hafele Klartext. Es gebe keinerlei Hinweise auf einen Regelverstoß.

