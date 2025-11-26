Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Kraft patzt (9.) – Embacher Zweiter in Falun

26.11.25, 16:59
Stefan Kraft verpasst nach Führung im zweiten Springen von Falun die Top-Platzierungen. Sein ÖSV-Kollege Stephan Embacher feiert unterdessen sein erstes Weltcup-Podest.

Nach seinem historischen Rekord am Dienstag erlebte Stefan Kraft im zweiten Springen von Falun eine Enttäuschung. Der Salzburger lag nach dem ersten Durchgang noch in Führung, patzte im zweiten Durchgang und landete am Ende nur auf Rang neun.

Embachers erster Podestplatz

Sein Teamkollege Stephan Embacher feierte dagegen den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Der 19-Jährige sicherte sich mit Platz zwei sein erstes Weltcup-Podest. Der Slowene Anze Lanisek siegte vor Embacher und Domen Prevc.

Baby-Pause für Kraft

Der neue Rekordhalter wird nach dem Springen eine Wettkampfpause einlegen. Grund ist die Geburt seines Kindes - seine Frau Marisa erwartet das Baby am 2. Dezember. Kraft reist am Donnerstag in die Heimat zurück, die Pause wird voraussichtlich ein bis zwei Wochen dauern.

Starke ÖSV-Leistungen

Neben Embacher zeigten auch Daniel Tschofenig (4.) und Jan Hörl (5.) starke Leistungen. Das österreichische Team präsentierte sich damit geschlossen in Topform.

