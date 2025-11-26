Nächstes Highlight: Stefan Kraft pausiert im Weltcup

Seit Dienstag ist Stefan Kraft der alleinige Rekordhalter an Weltcup-Punkten im Skispringen, nachdem er mit seinem Sieg sein Jugendidol Janne Ahonen überholt hat. Nun folgt umgehend das nächste Highlight.

Der 30-Jährige wird nämlich nach dem zweiten Springen in Falun eine Weltcup-Pause einlegen. Grund hierfür ist die Geburt seines Kindes.

Am Donnerstag geht es deshalb zurück in die Heimat, inklusive Babypause. Wie lange diese dauern wird ist nicht bekannt, denn "ein Baby lässt sich schlecht planen" meint Kraft nach dem zweiten Springen in Falun.

Allerdings bezeichnete er die Springen in Wisla (6. & 7.12.) als "möglich", jene in Klingental (13. & 14.12.) als "wahrscheinlicher". Er wollte jedenfalls so schnell wie möglich aus Finnland weg, um bei der Geburt dabei zu sein - seine Frau Marisa erwartet das Kind voraussichtlich am 2. Dezember.

© Instagram/kraftstefan

Während der Abwesenheit des Höhenfliegers wird Jonas Schuster in Ruka (Finnland) einspringen.