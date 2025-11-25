Alles zu oe24VIP
Nach Falun-Sieg: ÖSV-Adler Kraft fliegt zum Punkteweltrekord
Skispringen

Nach Falun-Sieg: ÖSV-Adler Kraft fliegt zum Punkteweltrekord

25.11.25, 16:55
Der Salzburger ist längst der Superstar der Skisprung-Schanzen. Sein Triumph in Falun katapultiert ihn am Dienstag an die Spitze der ewigen Weltcup-Punktewertung – nur mehr sieben Siege trennen ihn noch von Gregor Schlierenzauer. 

ÖSV-Star Stefan Kraft ist derzeit das Maß aller Dinge! Der Skisprung-Superstar krönte sich am Dienstag in Falun mit seinem 46. Weltcupsieg zum erfolgreichsten Springer der Geschichte. Der Salzburger übertraf dabei sogar den Allzeit-Punkterekord von Janne Ahonen: Mit 15.811 Zählern stellte der 32-Jährige den bisherigen Bestwert des Finnen (15.758) in den Schatten – und überholte damit sein eigenes Kindheitsidol. 

+++ Mehr Infos in Kürze +++

