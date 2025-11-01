Kraft: "Fast alle Schanzen werden falsch gebaut"

Stefan kraft übt scharfe Kritik an den modernen Sprungschanzen.

Wenige Monate vor den Olympischen Spielen sorgt die Schanze in Predazzo für Ärger. Bei den Frauen gab es im Sommer gleich drei Kreuzbandrisse – vor allem die Bauweise der 41 Millionen Euro teuren Anlage sorgt für Aufregung.

„Da ist alles zusammengekommen. Viel Rückenwind, milde Temperaturen – alles, was das Skispringen nicht lustig macht“, spricht Stefan Kraft gegenüber der Tiroler Tageszeitung über die Causa.

"Falsch gebaut"

Der Skisprung-Star spart dabei auch nicht mit Kritik über die Bauweise von neuen Anlagen. „Fast alle neuen Schanzen werden meiner Meinung nach falsch gebaut. Die alten Schanzen sind viel cooler zu springen“, so der Salzburger. Kraft stört vor allem die fehlende Individualität. „Bei der Vierschanzen-Tournee sind alle vier unterschiedlich. Da muss man mit allem zurechtkommen, das zeichnet die Sieger dabei auch aus.“

Inzwischen würden viele Schanzen nach einheitlichen, technischen Standards errichtet. Das führe dazu, dass Sprünge immer gleich aussehen und die Unterschiede zwischen den einzelnen Austragungsorten verschwimmen.