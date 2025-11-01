Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Stefan Kraft
© GEPA

Scharfe Kritik

Kraft: "Fast alle Schanzen werden falsch gebaut"

01.11.25, 12:37
Teilen

Stefan kraft übt scharfe Kritik an den modernen Sprungschanzen.

Wenige Monate vor den Olympischen Spielen sorgt die Schanze in Predazzo für Ärger. Bei den Frauen gab es im Sommer gleich drei Kreuzbandrisse – vor allem die Bauweise der 41 Millionen Euro teuren Anlage sorgt für Aufregung.

„Da ist alles zusammengekommen. Viel Rückenwind, milde Temperaturen – alles, was das Skispringen nicht lustig macht“, spricht Stefan Kraft gegenüber der Tiroler Tageszeitung über die Causa.

"Falsch gebaut"

Der Skisprung-Star spart dabei auch nicht mit Kritik über die Bauweise von neuen Anlagen. „Fast alle neuen Schanzen werden meiner Meinung nach falsch gebaut. Die alten Schanzen sind viel cooler zu springen“, so der Salzburger. Kraft stört vor allem die fehlende Individualität. „Bei der Vierschanzen-Tournee sind alle vier unterschiedlich. Da muss man mit allem zurechtkommen, das zeichnet die Sieger dabei auch aus.“

Inzwischen würden viele Schanzen nach einheitlichen, technischen Standards errichtet. Das führe dazu, dass Sprünge immer gleich aussehen und die Unterschiede zwischen den einzelnen Austragungsorten verschwimmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden