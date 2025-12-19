Alles zu oe24VIP
Jogi Löw
© Getty

Trainer-Sensation

Hammer-Gerücht: Jogi Löw übernimmt Top-Klub

19.12.25, 23:25
Das wäre die absolute Trainer-Sensation. 

Nach seinem Aus als deutscher Bundestrainer nach der EM 2021 wurde es relativ ruhig um Jogi Löw, nun gibt es plötzlich wieder Gerüchte über ein Sensations-Comeback des Weltmeister-Trainers.

Kandidat bei Real

Das spanische Portal „fichajes.net“ bringt den 65-Jährigen mit Real Madrid in Verbindung. Die Klub-Bosse würden Löw als exzellenten Trainer und Fachmann schätzen - der Deutsche wäre laut Bericht zwar eine „unerwartete“, jedoch die „sinnvollste“ Option für die Königlichen. Wie berichtet, steht bei Real  Xabi Alonso bereits nach wenigen Monaten vor dem Aus.

Löw will zur WM

Dennoch scheint ein Engagement Löws höchst unwahrscheinlich. Der Deutsche hat seit seinem Aus bei der Austria 2004 keine Vereinsmannschaft mehr trainiert und in Interviews selbst klargemacht, dass er sich lediglich ein Comeback als Nationaltrainer vorstellen kann.

Löw
© Getty

Löw soll zwar in den letzten Monaten bei einigen Verbänden im Gespräch gewesen sein, etwas Konkretes gab es aber nicht. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass der 65-Jährige eine Mannschaft bei der WM im kommenden Jahr betreut.

