Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Jogi Löw
© Getty

Hammergerücht

Joachim Löw vor Überraschungs-Comeback: Geheimverhandlungen mit WM-Außenseiter

12.08.25, 22:19
Teilen

Taschkent – Joachim Löw könnte überraschend Nationaltrainer von Usbekistan werden! Wie usbekische Medien (Kun.uz) berichten, führt der Verband Verhandlungen mit dem Weltmeistercoach von 2014. Das Land debütiert 2026 erstmals bei einer WM – und setzt auf Löws Erfahrung.

Joachim Löw steht offenbar vor einem Comeback – der usbekische Verband (UFA) führt Gespräche mit dem Ex-Bundestrainer über ein Engagement rund um die WM 2026. Während lokale Medien von Verhandlungen berichten, ist die Form der Rolle noch offen; Löw selbst bestätigte zuletzt Anfragen eines Nationalverbands.

Historisch

Sportlich wäre es ein historisches Projekt: Usbekistan hat sich erstmals überhaupt für eine Fußball-WM qualifiziert und den Startplatz für 2026 fixiert. Cheftrainer ist derzeit Timur Kapadze.

Berater oder Trainer?

Einige Berichte spekulieren, dass Kapadze in Löws Trainerteam wechseln könnte, falls dieser als Chef übernimmt; andere Quellen sprechen eher von einer Beraterrolle für Löw. Er trainierte Deutschland von 2006 bis 2021, gewann 2014 die WM und 2017 den Confed Cup.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden