Joachim Löw vor Überraschungs-Comeback: Geheimverhandlungen mit WM-Außenseiter

Taschkent – Joachim Löw könnte überraschend Nationaltrainer von Usbekistan werden! Wie usbekische Medien (Kun.uz) berichten, führt der Verband Verhandlungen mit dem Weltmeistercoach von 2014. Das Land debütiert 2026 erstmals bei einer WM – und setzt auf Löws Erfahrung.

Joachim Löw steht offenbar vor einem Comeback – der usbekische Verband (UFA) führt Gespräche mit dem Ex-Bundestrainer über ein Engagement rund um die WM 2026. Während lokale Medien von Verhandlungen berichten, ist die Form der Rolle noch offen; Löw selbst bestätigte zuletzt Anfragen eines Nationalverbands.

Historisch

Sportlich wäre es ein historisches Projekt: Usbekistan hat sich erstmals überhaupt für eine Fußball-WM qualifiziert und den Startplatz für 2026 fixiert. Cheftrainer ist derzeit Timur Kapadze.

Berater oder Trainer?

Einige Berichte spekulieren, dass Kapadze in Löws Trainerteam wechseln könnte, falls dieser als Chef übernimmt; andere Quellen sprechen eher von einer Beraterrolle für Löw. Er trainierte Deutschland von 2006 bis 2021, gewann 2014 die WM und 2017 den Confed Cup.