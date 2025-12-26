NFL-Team verweigert Edel-Fan Chance auf 100.000 $ Gewinn

NFL-Teams lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen, um ihre Fans zu binden. Doch eine Mannschaft hat die eigenen Anhänger kurz nach Weihnachten nun mächtig verärgert.

Das Unterhaltungsprogramm bei NFL-Spielen ist vielseitig. Im TV sieht man nur das Wenigste davon. Abseits der großen Halftime-Shows bei großen Spielen wird ein großer Fokus auf Entertainment gesetzt.

So auch in der Weihnachtswoche. Die New York Jets haben sich für die treuen Anhänger einen ganz besonderen Bewerb einfallen lassen. Unter dem Motto „Kick for Cash“ hätten Besucher des Spiels gegen die New England Patriots, die sich rechtzeitig angemeldet haben, die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 100.000 Dollar, wenn man aus einer gewissen Distanz ein Field Goal verwertet.

Ashley Castanio-Gervasi, eine langjährige Dauerkarten-Besitzerin, die das Erbe ihres Vaters fortsetzt und ihn damit ehren wollte und 2011 an Krebs verstorben ist, hatte bereits die Zusage erhalten.

Absage kam erst am Montag

Doch am Montag kam die überraschende Nachricht. Die Jets haben ihr verboten, bei dem Bewerb um das große Geld anzutreten. Gegenüber der New York Post meinte sie, dass das Geld ihr „Leben verändert“ hätte und sie sich sicher war, dass sie den Gewinn einfahren würde.

Seitens der Jets gab es nur eine wenig tröstende Erklärung für das Vorgehen. Man verfolgt damit eine strenge Regel des Wettbewerbs - die allerdings nicht veröffentlicht ist. Castanio-Gervasi ist in der Long Beach High School Cheftrainerin des Fußball-Teams und spielte von 2010 bis 2014 selbst Fußball am College.

Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Erfahrung darf sie an dem Wettbewerb nicht teilnehmen. Ironischerweise hat sie die Einladung nur erhalten, weil sie bei einer Veranstaltung vor einem anderen Spiel auf eindrucksvolle Art und Weise ein Field Goal erzielt hatte und war die einzige Frau, die den Einzug in das große Finale geschafft hätte. „Mein Vater hätte deswegen seine Tickets sausen lassen“, sagte sie. „Meine ganze Familie und ich sind enttäuscht.“ Am Freitag ruderten die Jets dann doch zurück. Nach dem entstandenen Wirbel lassen sie den Edel-Fan nun doch antreten und sie wird tausende Fans haben, die ihr jetzt erst recht die Daumen drücken.