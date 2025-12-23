Chiefs-Milliardenprojekt: Mahomes & Co. ziehen um

Nach fast 60 Jahren werden die Footballer der Kansas City Chiefs ihre Heimat in Missouri verlassen und in den benachbarten Staat Kansas umziehen.
Laut der NFL-Franchise soll bis 2031 ein neues Stadion in Wyandotte County westlich von Kansas City entstehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund drei Milliarden US-Dollar.
Die neue Arena wird vollständig überdacht sein. Bis 2031 tragen die Chiefs ihre Heimspiele weiter im 1972 eröffneten Arrowhead Stadium aus.