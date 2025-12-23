Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
Patrick Mahomes
© Getty

NFL

Chiefs-Milliardenprojekt: Mahomes & Co. ziehen um

23.12.25, 11:05
Teilen

Nach fast 60 Jahren werden die Footballer der Kansas City Chiefs ihre Heimat in Missouri verlassen und in den benachbarten Staat Kansas umziehen.

Laut der NFL-Franchise soll bis 2031 ein neues Stadion in Wyandotte County westlich von Kansas City entstehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund drei Milliarden US-Dollar.

Die neue Arena wird vollständig überdacht sein. Bis 2031 tragen die Chiefs ihre Heimspiele weiter im 1972 eröffneten Arrowhead Stadium aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden