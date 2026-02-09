Alles zu oe24VIP
Roger Goodell Jody Allen
© APA

Preissteigerung

Rekord-Preis: Seattle Seahawks stehen nach Super-Bowl-Triumph vor Verkauf

09.02.26, 04:56
Ausgerechnet nach dem zweiten Super Bowl der Vereinsgeschichte sollen die Seattle Seahawks noch vor der kommenden Saison verkauft werden. 

In der Vorwoche sorgte ein Bericht von ESPN für Staunen. Der Super-Bowl-Teilnehmer, der sich klar gegen die New England Patriots am Sonntag mit 29:13 durchsetzte, soll verkauft werden.

Allerdings kommt die Meldung nicht unbedingt überraschend. Im Oktober 2018 starb der langjährige Besitzer Paul G. Allen an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Schwester Jody Allen, die nach dem Triumph die Vince Lombardi Trophy entgegennahm, war seitdem Mehrheitseigentümerin und leitete die Geschicke der Franchise.

Kein Kommentar

„Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen, und das Team steht nicht zum Verkauf. Wir haben bereits gesagt, dass sich das zu einem bestimmten Zeitpunkt gemäß Pauls Wunsch ändern wird, aber dazu gibt es derzeit keine Neuigkeiten“, hieß es in einem Statement der „Paul G. Allen Trust“ am Freitag. Allerdings stand der Verkauf seit seinem Ableben im Raum.

Das bestätigte auch NFL-Boss Roger Goodell. Die Entscheidung, wann das passiert, liegt an Jody Allen. Mit dem zweiten NFL-Titel hat das Team den Wert wohl noch einmal gesteigert. Laut Forbes-Liste sollen die Seahawks vor dem Final-Coup etwa 6,7 Milliarden Dollar wert sein. Der derzeitige Rekord-Verkauf liegt bei den Washington Commanders um 6,05 Milliarden Dollar. Dieser Wert könnte nun in den kommenden Monaten pulverisiert werden.

