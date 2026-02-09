Green Day eröffnet Anti-Trump-Show beim Super Bowl

X

Die Star-Auftritte rund um den Super Bowl wurden im Vorfeld auch zur Anti-Trump-Show ernannt. Den Anfang machte am Sonntag die legendäre US-Punk-Band Green Day. Sie galten schon zuvor als lautstarke Trump-Kritiker, und dementsprechend gespannt waren die Fans auf den Auftritt der Rocker aus Kalifornien.

+++ Super Bowl LX HIER im LIVE-TICKER +++

Mit einem kurzen Hit-Mashup von Holiday, Boulevard of Broken Dreams und American Idiot heizten sie die Stimmung ächtig ein.

Ein von vielen erwartetes politisches Statement blieb allerdings aus. Auch bei der LBTQ-Aktivistin Brandi Carlile wurde mit Spannung erwartet, ob sie ein Zeichen setzen würde. Doch auch bei ihrer Darbietung von "America the Beautiful" blieb es ruhig.