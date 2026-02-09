Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
Green Day
© APA

Wirbel

Green Day eröffnet Anti-Trump-Show beim Super Bowl

09.02.26, 00:11
Teilen

X

Die Star-Auftritte rund um den Super Bowl wurden im Vorfeld auch zur Anti-Trump-Show ernannt. Den Anfang machte am Sonntag die legendäre US-Punk-Band Green Day. Sie galten schon zuvor als lautstarke Trump-Kritiker, und dementsprechend gespannt waren die Fans auf den Auftritt der Rocker aus Kalifornien.

+++ Super Bowl LX HIER im LIVE-TICKER +++

Mit einem kurzen Hit-Mashup von Holiday, Boulevard of Broken Dreams und American Idiot heizten sie die Stimmung ächtig ein. 

Ein von vielen erwartetes politisches Statement blieb allerdings aus. Auch bei der LBTQ-Aktivistin Brandi Carlile wurde mit Spannung erwartet, ob sie ein Zeichen setzen würde. Doch auch bei ihrer Darbietung von "America the Beautiful" blieb es ruhig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen