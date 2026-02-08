PSG nach Kantersieg im "Le Classique" wieder auf Platz eins

Paris Saint-Germain hat Olympique Marseille im "Le Classique" klar in die Schranken gewiesen und in der Ligue 1 wieder Platz eins zurückerobert.

Ousmane Dembele brachte den Meister beim 5:0-Heimsieg im Prinzenpark mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (12., 37.) auf Siegeskurs. Ein Eigentor von Facundo Medina (64.) sowie ein Treffer von Khvicha Kvaratskhelia (66.) sorgten für deutliche Verhältnisse, Lee Kang-In (74.) setzte den Schlusspunkt.

PSG übernahm die Spitzenposition damit wieder von Lens. Die Nordfranzosen mit Samson Baidoo waren mit ihrem 16. Saisonsieg am Freitagabend an den Hauptstädtern vorbeigezogen. Nun liegt wieder Paris mit zwei Zählern Vorsprung ganz vorne.