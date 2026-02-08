Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Frankreich
psg
© GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Ligue 1

PSG nach Kantersieg im "Le Classique" wieder auf Platz eins

08.02.26, 23:15
Teilen

Paris Saint-Germain hat Olympique Marseille im "Le Classique" klar in die Schranken gewiesen und in der Ligue 1 wieder Platz eins zurückerobert. 

Ousmane Dembele brachte den Meister beim 5:0-Heimsieg im Prinzenpark mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (12., 37.) auf Siegeskurs. Ein Eigentor von Facundo Medina (64.) sowie ein Treffer von Khvicha Kvaratskhelia (66.) sorgten für deutliche Verhältnisse, Lee Kang-In (74.) setzte den Schlusspunkt.

PSG übernahm die Spitzenposition damit wieder von Lens. Die Nordfranzosen mit Samson Baidoo waren mit ihrem 16. Saisonsieg am Freitagabend an den Hauptstädtern vorbeigezogen. Nun liegt wieder Paris mit zwei Zählern Vorsprung ganz vorne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen