Bon Jovi ANtoni Scott Armstron
© Getty

Who is Who

Star-Auflauf beim Super Bowl

08.02.26, 23:47
Beim Super Bowl in Santa Clara geben sich die VIPs aus Sport und Showbiz wieder die Klinke in die Hand.

Es ist nicht nur das große Finale der NFL, es ist der meistgesehene Event der Welt: der Super Bowl. Heuer steigt der Showdown zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks in Santa Clara. Auch zahlreiche Promis aus der ganzen Welt fanden den Weg nach Kalifornien.

+++ Super Bowl LX HIER im LIVE-TICKER +++

US-Präsident Donald Trump sagte sein Kommen schon im Vorfeld ab, dennoch oder gerade deshalb reisten viele Promis nach Kalifornien, um beim Super Bowl LX live vor Ort zu sein. Neben zahlreichen bekannten Namen aus den USA, wie Rapper Travis Scott, NBA-Star Carmelo Antony oder Rock-Ikone und Patriots-Fan Jon Bon Jovi, kamen auch Größen aus Europa, Asien oder Australien in das Levi's Stadium der San Francisco 49ers.

Angeführt von Maestro und Tennis-Pensionist Roger Federer kam auch K-Pop-Schwarm Joshua von der Band SEVENTEEN. 

Auch Robert Irwin, der Sohn des legendären Zoologen Robert, fand den Weg in die USA. Der Fokus auf Australien kommt nicht von ungefähr. Nächste Saison findet das erste NFL-Spiel Down Under statt. Noch dazu feiert Flag Football 2028 in Los Angeles Olympia-Premiere.

Die Spiele 2032 finden in Brisbane statt und die NFL ist bemüht, dass Football weiterhin olympisch bleibt und beginnt seit heuer eine Charmeoffensive in Australien.

