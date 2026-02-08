Football-Hammer: Jetzt startet "The League" richtig durch

Kurz vor dem Super Bowl überschlagen sich auch in Europa die Ereignisse.

Seit Wochen rätseln Football-Fans in Europa, wie es in diesem Frühling und Sommer weitergeht. Die ELF hat sich zwar aufgelöst und die Top-Teams haben sich neuen Projekten gewidmet. Dennoch stellte der umstrittene Gründer und Mehrheitsgesellschafter Zeljko Karajica diese Woche einen Insolvenzantrag mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Hamburg und möchte auch 2026 eine Liga auf die Beine stellen. Allerdings weiß man nicht, mit welchen Teams.

Einen Tag später haben sich die Munich Ravens zur EFA bekannt, damit dürfte das Starterfeld in dieser Semi-Pro-Liga nun stehen. Neben den Münchnern werden dort Frankfurt Galaxy, Nordic Storm, die Paris Musceteers, die Madrid Bravos, die Raiders Tirol und die Prague Lions auflaufen. Hier möchte man im Grunddurchgang mit Hin- und Rückspiel nicht weniger als 12 Partien garantieren.

Paris lüftet das Geheimnis

Bei der anderen scheinbar gesicherten Liga, der AFLE, die unter dem Namen "The League" genannt werden wird, herrscht nun auch immer mehr Klarheit. Neben den Wroclaw Panthers, Alpine Rams, Rhein Fire, Berlin Thunder und den Vienna Vikings steht nun auch der Name des Teams aus Frankreich fest. Die Paris Lights gaben am Sonntag ihren Namen, angelehnt an die Lichtershow des Eiffelturms, bekannt.

Bereits vor wenigen Tagen gab man bekannt, wie die Kader aufgebaut sein dürfen. In den 65-Mann-Kadern dürfen vier US-Imports (A-Players), ein internationaler Profi aus Kanada, Mexiko oder Japan (I-Player), neun Spieler, die aus Europa kommen und nicht als "Homegrown" gelten (E-Player), und eben den "Homegrown" Spielern bestehen, die je nach Region auch mehrere Länder beinhalten.

Als Ticket-Partner konnte die internationale Top-Agentur Eventim gewonnen werden. Während die Panthers und Rhein Fire in den letzten Wochen schon einige Signings bekannt gaben, starten nun auch die Vikings richtig durch.

Vikings geben erste Spieler bekannt

Am Samstag und Sonntag folgten die ersten Highlights, welche die Fans in Ekstase versetzten. Quarterback Ben Holmes kehrt für eine dritte Saison zurück und auch Elmeri Laalo wird die Defense wieder zu einer der gefürchtetsten der ganzen Liga machen.

Wie Managing Director Moritz Heisler in einem weiteren Posting verrät, möchte man in den kommenden Wochen alle offenen Fragen für die Fans beantworten. Derzeit deutet also alles darauf hin, dass es nächstes Jahr mindestens zwei europäische Top-Ligen gibt, die um die Gunst der Fans ringen werden.