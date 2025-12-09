Ende einer Ära: Raiders Tirol haben Entscheidung getroffen

Football-Europa ist nach dem ELF-Knall geteilt, jetzt haben die Raiders aus Tirol eine Entscheidung getroffen, die vielen Fans schmerzt.

Wie geht es nächstes Jahr mit American Football in Europa weiter? Diese Frage stellen sich viele Fans. Nachdem die ELF unter dem umstrittenen Gründer Zeljko Karajica, gegen dessen Holding vor einigen Wochen ein Insolvenzverfahren am Handelsgericht Hamburg eröffnet wurde, duellieren sich im Hintergrund mehrere etablierte Teams um die Zukunft.

Schon vor dem Vorjahres-Finale in Stuttgart distanzierte sich ein Großteil der Liga und gründete die European Football Alliance (EFA), darunter auch die österreichischen Vertreter Vienna Vikings und Raiders Tirol. Das ewige Duell der beiden Teams gehört genauso zum Football, es ist nahezu unvorstellbar, dass das "Battle of Austria" nicht mehr stattfindet.

Doch genau das dürfte jetzt tatsächlich wahr werden. Denn in den vergangenen Monaten soll es aufgrund unterschiedlicher Meinungen zum Bruch innerhalb der EFA gekommen sein. Mittlerweile gab die EFA bekannt, dass man zurück zur ELF geht und es eine Einigung der strittigen Punkte gegeben habe.

Liga nimmt Formen an

Mitglieder der EFA waren zu dem Zeitpunkt noch Nordic Storm (SWE/DAN), Frankfurt Galaxy (GER), die Madrid Bravos (ESP) und Paris Musketeers (FRA). Wie es mit den Helvetic Mercenaries, Hamburg Sea Devils, Cologne Centurions weitergeht, ist unklar. Alle Teams hatten zuletzt Zahlungsprobleme und sind zumindest mit Anteilen im Besitz von Karajica. Meister Stuttgart Surge ist in Konkrus und wie es mit den Munich Ravens weitergeht ist immer noch nicht bekannt. Weiters kündigte die Liga an, dass es neue Teams in London und Mailand geben wird.

Wenige Tage später kam die nächste Kehrtwende. Wie der Phönix aus der Asche vermeldete die American Football League Europe (AFLE) den Spielbetrieb für die kommenden fünf Jahre. Mannschaften aus Österreich, Deutschland, Polen, Monaco, Frankreich, Italien und Großbritannien sollen dort antreten. Mit dem zweifachen ELF-Meister und den Wroclaw Panthers sind mittlerweile zwei Teams dabei. Auch die Vienna Vikings sollen ihre Zukunft in einer Profi-Liga in Europa in der AFLE sehen.

Doch dort wird es keine Duelle mit dem langjährigen Rivalen, den Raiders aus Tirol, geben. Denn die Innsbrucker haben sich nun offiziell für einen Verbleib in der ELF entschieden. Damit wird es den ewigen Klassiker nur noch in der heimischen AFL geben, die mittlerweile auch in Turbulenzen gerät. Vergangene Woche wurde den Vikings der Titel wegen eines falsch eingesetzten Spielers entzogen und das war bislang nur die Spitze des Eisberges, denn hinter den Kulissen brodelt es gewaltig.