Meister-Trainer kommt: Vikings verkünden "nostalgischen" Deal

Während in Fußball-Europa weiter Unklarheit über die Zukunft der Top-Liga herrscht, kommen sensationelle Neuigkeiten von den Vienna Vikings.

Die letzten beiden Jahre mussten sich die Vienna Vikings im Finale der European League of Football (ELF) jeweils geschlagen geben. 2024 verlor man auf Schalke gegen Rhein Fire aus Düsseldorf, heuer musste man sich in Stuttgart den Lokalmatadoren von Surge geschlagen geben.

Obwohl es bislang immer noch keine Neuigkeiten gibt, wie es nach dem Ausstieg der meisten ELF-Mannschaften zur European Football Alliance (EFA) weitergeht, basteln alle Spitzenvereine am Kader für nächstes Jahr. Zugleich wurde am Handelsgericht Hamburg gegen die "More than Sports GmbH" von ELF-Gründer Zeljko Karajica ein Insolvenzverfahren eröffnet, ein Ende der Liga mit den umstrittenen Führungspersönlichkeiten deutet sich an.

Doch die europäischen Vereine basteln weiter an der Zukunft und glauben daran, dass es auch nächstes Jahr American Football in Europa zu sehen geben wird. Auch seitens der Vienna Vikings ist man überzeugt, dass man nächstes Jahr erneut nach dem Titel, in diesem Fall den Premieren-Titel, greifen wird.

Vikings rüsten auf

Vor zwei Wochen wurde Max Paatz vom langjährigen Liga-Konkurrenten Rhein Fire aus Düsseldorf verpflichtet, nun kann die Franchise von Co-Eigentümer Robin Lumsden die nächste Top-Verpflichtung verkünden. Jordan Neuman, der Surge im Vorjahr zum Titel führen konnte, kehrt nach 13 Jahren nach Österreich zurück und soll zukünftig als Offensive Coordinator an der Seite von Head Coach Chris Calaycay dem Angriff der Wikinger neues Leben einhauchen.

Der US-Coach war bereits von 2011 bis 2013 bei den Vikings, auch damals fungierte er unter Calaycay als Offensive Coordinator. Zusammen konnte das Trainer-Duo 2013 eine "Perfect Season" feiern. Man verlor kein einziges Spiel und gewann die Austrian Bowl und die Eurobowl.

Während Surge diese Woche ebenfalls Insolvenz beantragen musste und es beim Meister nächstes Jahr wohl keinen Spielbetrieb mehr geben wird, hatte Neuman keine Bedenken, zurück nach Wien zu gehen. "Ich bin überzeugt, dass es hier in Zukunft Football geben wird und freue mich darauf, wieder mit Chris (Calaycay d. Red) zusammenzuarbeiten", verrät der 42-jährige Vikings-Rückkehrer im Gespräch mit oe24.

© Aileen Uzoma

Nostalgische Rückkehr

Calaycay und Neuman verbindet seit 13 Jahren eine enge Freundschaft. "Wir sind sowas wie beste Freunde und hatten die letzten Jahre über regelmäßig Kontakt. Die Rückkehr ist durchaus etwas nostalgisch", freut sich der Cheftrainer über das Comeback des kongenialen Duos in der Hauptstadt.

© Hannes Jirgal

© GEPA

Neuman wird zukünftig auch die Spielzüge der Offense ausrufen, den Schritt vom Meister-Trainer zum Assistenten sieht er aber keinesfalls als Rückschritt. "Es gab einige Angebote, aber die Vikings haben das beste Paket. Als ich vor 13 Jahren nach Wien gekommen bin, ist meine erste Tochter geboren. Wenn ich sie mir jetzt mit 14 ansehe, schließt sich der Kreis", verrät der Vater zweier Kinder, der seit 2005 in Europa ist und die meiste Zeit als Spieler und Trainer bei den Schwäbisch Hall Unicorns aktiv war, ehe er 2022 die Stuttgarter Erfolgsmannschaft aufbaute.

Seine Familie wird allerdings vorerst in Deutschland bleiben. Seine beiden Töchter (11, 14) und seine Frau leben dort. Er möchte das nächste Jahr abwarten und dann kann man immer noch entscheiden, ob man den kompletten Lebensmittelpunkt wieder nach Wien verlagert, gibt er im Gespräch private Einblicke. Mit der Unterschrift des neuen Offensiv-Masterminds ist den Vikings ein absoluter Coup gelungen, der auch alle Fans hoffen lässt, dass es in Zukunft nicht nur weitergeht, sondern auch der Erfolg nach zwei Final-Niederlagen in Folge an die Donau zurückkehren wird.