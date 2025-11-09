Wirbel in Football-Europa: Neues Team sorgt für Verwirrung

Während die NFL in Berlin für Spektakel sorgte, herrscht bei den europäischen Mannschaften große Ungewissheit.

American Football ist in Europa weiter am Vormarsch. Mit der Premiere in Berlin sorgte die beste Liga der Welt mit dem Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Altanta Falcons für jede Menge Begeisterung. In den letzten Jahren versuchte auch die ELF als professionell geführte Liga in Europa für Begeisterung zu sorgen.

Doch das ist wohl fürs Erste gescheitert. Die wichtigsten Teams der Liga haben eine neue Vereinigung, die European Football Alliance (EFA), gegründet. Mit dabei waren zu Beginn auch die Vienna Vikings. Man wollte sich von ELF-Gründer, dem umstrittenen Unternehmer Zeljko Karajca, distanzieren und für mehr Transparenz sorgen.

Zuletzt dürfte sich auch die abtrünnige Gruppe überworfen haben. Während die EFA London und Mailand als neue Mitglieder bekannt gegeben hat, schien Österreich gar nicht mehr auf (oe24 berichtete). Insider vermuteten, dass es am Sonntag in Berlin ein großes Update geben könnte, weil Vikings-Besitzer Robin Lumsden direkt aus den USA nach Berlin gereist war.

Ringen um Teams

Doch auch da gab es nichts Neues. Die Football-Fans in europa bangen mittlerweile um Spitzenfootball im nächsten Jahr. Während die ELF weiter versucht, Teams zur Rückkehr zu überreden, deutet sich an, dass es zwei Ligen geben könnte. Die EFA mit London, Mailand, Paris, Madrid, Frankfurt, Prag und die von Lumsden aufgebaute Liga, in der derzeit die Vienna Vikings, Wroclaw Panthers, Berlin Thunder, Rhein Fire und Stuttgart Surge vermutet werden.

Offen ist weiterhin, für welche Seite sich die Raiders aus Tirol und ELF-Halbfinalist Müchen Ravens entscheiden. Eine weitere spannende Entwicklung gab es am Sonntag im Rahmen einer NFL-Watchparty in Zürich. Dort sollen, wie die Insider-Seite "Foot Bowl" berichtet, die Alpine Rams vorgestellt worden sein. Ein neues Profi-Team aus der Schweiz, nachdem die Helvetic Mercaneris in der ELF komplett untergegangen sind und den Spielbetrieb einstellen mussten, das in den nächsten Wochen mehr Infos bekannt geben will.

Experten zufolge sollen sich derzeit mehrere Top-Teams sogar alle drei Ligen als Option für nächstes Jahr offen halten und am Ende entscheiden, wohin die Reise geht. Doch klar ist auch, dass die Zeit langsam eng wird und es derzeit weder ein Liga-Format noch einen gültigen TV-Vertrag gibt.