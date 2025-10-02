Vienna Vikings bringen NFL nach Wien

Ein besonderes Highlight bieten die Vienna Vikings für alle heimischen NFL-Fans in der laufenden Saison.

Football-Fans aufgepasst: Die Vienna Vikings sorgen für noch besseres NFL-Feeling mitten in Wien. Ab Sonntag (5. Oktober) wird in Kooperation mit dem Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe die große NFL-Watch-Party "GAME OF YARDS" stattfinden.

Ab 18:30 Uhr verwandelt sich der Bar- und Restaurantbereich des Hotels in eine echte Football-Arena. Auf mehreren Bildschirmen wird das Duell der Las Vegas Raiders gegen die Indianapolis Colts, bei denen der heimische NFL-Star und Ex-Viking Bernhard Raimann groß aufspielt, mit englischem Originalkommentar übertragen. Für die perfekte Spieltag-Atmosphäre sorgen Special Drinks, American Football Signature Speisen, gratis Welcome-Shots und exklusive Fan-Goodies von den Indianapolis Colts (Fanschals, Bottle Holder & Mini-Towel, so lange der Vorrat reicht).

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings

Adresse:

Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe

Trabrennbahnstraße 4, 1020 Wien

Bereits in der vorigen Woche gab es beim Irland-Spiel der Minnesota Vikings die Premiere, nun geht es erstmals in der Prime Time der besten Football-Liga der Welt zur Sache. Auch diese Woche werden einige Spieler und Chef-Trainer Chris Calaycay dabei sein und sich Zeit für die Fans und Besucher nehmen.