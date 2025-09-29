Alles zu oe24VIP
Nicht Taylor Swift: DIESER Superstar rockt die Super-Bowl-Halftimeshow
Geheimnis gelüftet

Nicht Taylor Swift: DIESER Superstar rockt die Super-Bowl-Halftimeshow

29.09.25, 07:09
Das Rätselraten um den Superstar der Halbzeitshow beim Super Bowl 2026 ist beendet.

Nicht Taylor Swift oder Adele, deren Namen zuletzt gehandelt wurden, sondern Latin-Sänger Bad Bunny (31) wird am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, die Bühne betreten. Die NFL gab die Entscheidung während der Halbzeitpause des Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers bekannt.

Auch der Musiker selbst bestätigte die Nachricht auf Instagram. In einem Clip ist er auf einem Torpfosten am Strand zu sehen, im Hintergrund ein Sonnenuntergang. Dazu schrieb er: „Super Bowl LX. Bay Area. Februar 2026. #AppleMusicHalftime.“

Für die Liga ist Bad Bunny ein logischer Schritt. „Er verkörpert die globale Energie und kulturelle Lebendigkeit, die die heutige Musikszene prägen“, erklärte Jon Barker, Senior Vice President Global Event Production der NFL. Als einer der weltweit meistgestreamten Künstler vereine er Genres, Sprachen und Publikum auf besondere Weise. Barker ist überzeugt: „Seine dynamischen Auftritte, seine kreative Vision und seine tiefe Verbundenheit mit den Fans werden für das unvergessliche Erlebnis sorgen, das wir von diesem ikonischen Moment erwarten.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

