Aufregung um Sallys Backwelt-Kekse

Darf man trotz (muslimisch-)türkischer Herkunft Weihnachtskekse backen? Sallys Welt ist einer der bekanntesten Back-Kanäle im deutschsprachigen Raum. Doch ausgerechnet jetzt sind offenbar einige ihrer Fans wütend darüber, dass sie Weihnachts-Content produziert...

Ihr seit Jahren etablierter Kanal nennt sich "Sallys Welt" - und nun verrät sie, weshalb "Fans" sich über ihre Weihnachtskekse aufregen. In einem Interview mit der "Bild" erzählt Sally, ihre Zuschauer würden sich in Kommentaren unter anderem darüber aufregen, dass sie trotz ihrer türkischen Wurzeln viel weniger Backrezepte zum Ramadan abliefert als zur Weihnachtszeit.

Zu Ramadan nicht so viele Rezepte wie zu Weihnachten

Sie werde dafür kritisiert, "an Ramadan nicht so viele Rezepte gemacht zu haben wie an Weihnachten“. Für Sally ist dieser Vorwurf haltlos. Weihnachten habe in Deutschland eine enorme kulturelle Präsenz mit Gebäck, Deko und festen Ritualen, während der Ramadan kaum klassische Backtraditionen kenne. „Da tut man sich schon mal schwer, da traditionell etwas zu machen“, sagt Sally.

Sally will Kulturen verbinden

Trotzdem zeigt sie seit Jahren beide Seiten. Ihr Ansatz: „Ich versuche interkulturell zu verbinden und zu sagen, man muss keine Unterschiede suchen, sondern Gemeinsamkeiten.“ Diese Haltung habe sie schon als Kind erlebt. Nachbarn hätten beim Ramadan mit ihrer Familie mitgefeiert, dafür habe man Weihnachten gemeinsam verbracht. Für sie sei das immer normal gewesen.